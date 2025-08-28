Viettel Phú Thọ hỗ trợ miền Trung ứng phó hậu quả bão số 5

{title}
Do tình hình cơn bão số 5 gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số tỉnh miền Trung, Viettel Phú Thọ vừa cử 44 đội kỹ thuật cơ động với 89 nhân sự nhận nhiệm vụ vào các tỉnh miền Trung trực tiếp hỗ trợ công tác ứng cứu thông tin, góp phần đảm bảo mạng lưới vận hành an toàn.
Cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ khắc phục mọi khó khăn ứng cứu thông tin giúp đồng bào miền Trung. Ảnh Hương Quỳnh
Đội cơ động là những nhân sự kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được lựa chọn từ các khu vực. Việc làm này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và gắn kết của Viettel với cộng đồng và với đồng nghiệp tại các địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa bão. Tinh thần là “Người Viettel vì đồng đội, vì cộng đồng”, quyết tâm giữ vững thông tin liên lạc cho người dân. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng Nhân dân cả nước vượt qua thiên tai, khôi phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin thông suốt.
Trong thời điểm này, Viettel Phú Thọ mong muốn quý khách hàng trên địa bàn chia sẻ khi một số trường hợp sự cố dịch vụ nhưng nhân viên kỹ thuật chưa hỗ trợ được kịp thời, nguyên nhân do nguồn lực vừa phải đảm bảo tại chỗ, vừa phải chia sẻ với các địa phương đang gặp khó khăn.
Khánh Thy
