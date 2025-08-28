Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Viettel Phú Thọ hỗ trợ miền Trung ứng phó hậu quả bão số 5

Do tình hình cơn bão số 5 gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số tỉnh miền Trung, Viettel Phú Thọ vừa cử 44 đội kỹ thuật cơ động với 89 nhân sự nhận nhiệm vụ vào các tỉnh miền Trung trực tiếp hỗ trợ công tác ứng cứu thông tin, góp phần đảm bảo mạng lưới vận hành an toàn.

Viettel Phú Thọ hỗ trợ miền Trung ứng phó hậu quả bão số 5

Viettel Phú Thọ hỗ trợ miền Trung ứng phó hậu quả bão số 5

Cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ khắc phục mọi khó khăn ứng cứu thông tin giúp đồng bào miền Trung. Ảnh Hương Quỳnh

Đội cơ động là những nhân sự kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được lựa chọn từ các khu vực. Việc làm này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và gắn kết của Viettel với cộng đồng và với đồng nghiệp tại các địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa bão. Tinh thần là “Người Viettel vì đồng đội, vì cộng đồng”, quyết tâm giữ vững thông tin liên lạc cho người dân. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng Nhân dân cả nước vượt qua thiên tai, khôi phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin thông suốt.

Trong thời điểm này, Viettel Phú Thọ mong muốn quý khách hàng trên địa bàn chia sẻ khi một số trường hợp sự cố dịch vụ nhưng nhân viên kỹ thuật chưa hỗ trợ được kịp thời, nguyên nhân do nguồn lực vừa phải đảm bảo tại chỗ, vừa phải chia sẻ với các địa phương đang gặp khó khăn.

Khánh Thy


Khánh Thy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Viettel Phú thọ Hỗ trợ Bão số 5 Các tỉnh miền trung Nghiêm trọng Nhân sự Ứng phó Hậu quả thông tin
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập huấn Hệ thống điều hành tác nghiệp

Tập huấn Hệ thống điều hành tác nghiệp
2025-08-29 09:11:00

baophutho.vn Sáng 29/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống điều hành tác nghiệp cho 200 cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ...

Chính quyền chủ động, người dân bình an

Chính quyền chủ động, người dân bình an
2025-08-28 16:57:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng Tám, Liên Sơn chìm trong màn mưa dày đặc. Bão số 5 đi qua nhưng nước từ trời vẫn ào ạt trút xuống. Sáng 27/8, từ bãi đổ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long