Vĩnh Hanh khởi sắc từ kinh tế nông nghiệp

Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mô hình trồng sầu riêng của ông Trần Văn Thủy mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh Đoàn Đức Dịnh cho biết, để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Vĩnh Hanh chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện của địa phương. Xã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích đất canh tác lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang các loại rau màu, cây ăn trái giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trung bình hằng năm của xã hơn 9.426ha, năng suất bình quân 6,4 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 59.523 tấn. Diện tích đang nuôi thủy sản hằng năm hơn 65ha...

Tận dụng lợi thế, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều nông dân xã Vĩnh Hanh phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: Mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, nhãn Phát Tài của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa; tổ hợp tác sản xuất lúa giống của ông Nguyễn Thanh Tài; chăn nuôi và sản xuất lươn giống của ông Nguyễn Văn Chờ, sản xuất và nuôi ếch Thái Lan của ông Đoàn Văn Bực... Đến nay, diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái là 197,69ha; diện tích sản xuất hoa màu hơn 83,5ha, tăng gần 52ha so năm 2020. Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hanh Nguyễn Tấn Khoa cho biết: “Việc chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái được nông dân hưởng ứng tích cực. Nhiều nông dân nhạy bén, đổi mới tư duy trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình mới, đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, ông Cao Văn Minh, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1 mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới phun tự động, điều khiển bằng thiết bị thông minh cho vườn sầu riêng hơn 2,1ha nhằm tiết kiệm chi phí bơm tưới. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Ông Minh cho biết: “Được chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăm sóc kết hợp tham quan mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả, tôi ứng dụng trồng sầu riêng. Mô hình mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện kinh tế gia đình”. Còn ông Phùng Văn Chuyện, ngụ ấp Vĩnh Lợi chia sẻ: “Bây giờ không chỉ trồng năng suất cao, nông dân phải biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Khi đó nông sản mới được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận và yên tâm sử dụng”.

Xác định thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế nông thôn, xã Vĩnh Hanh quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao gồm: Sầu riêng Vĩnh Hòa, nhãn Phát Tài của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa, na Hoàng Hậu của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Châu. Ông Trần Văn Thủy - đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa chia sẻ: “Tham gia chương trình OCOP, chúng tôi được hướng dẫn mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần tăng giá trị và uy tín của sản phẩm. Thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện, đổi mới mẫu mã bao bì, nâng tầm chất lượng sản phẩm; tăng cường quảng bá và liên kết, kết nối đầu ra, hướng đến việc có mặt tại siêu thị, đưa thương hiệu sầu riêng Vĩnh Hòa vươn xa”.

Theo ông Đoàn Đức Dịnh, thời gian tới, xã Vĩnh Hanh tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

