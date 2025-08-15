Vĩnh Tường sẵn sàng bước vào năm học mới

Năm học 2025-2026 đã cận kề. Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, ngay đầu tháng 8, UBND xã Vĩnh Tường đã tiến hành rà soát đồng loạt 19 trường học trên địa bàn, qua đó có kế hoạch cụ thể trong việc mua sắm trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm cao.

Trường THCS Vĩnh Tường rà soát những trang thiết bị còn thiếu để lên phương án mua bổ sung.

Dẫn khách đến tham quan khu vực bếp ăn bán trú, cô giáo Hoàng Thị Minh Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ cho biết: “Năm học 2025-2026, nhà trường tuyển sinh 235/256 chỉ tiêu giao. 100% phụ huynh đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Vì vậy, cùng với việc bố trí đủ nhân viên phục vụ nấu ăn cho học sinh, chúng tôi lên kế hoạch mua sắm bổ sung một số đồ dùng cần thiết phục vụ bán trú. Tuy nhiên, hiện nguồn nước giếng khoan đang sử dụng không đảm bảo vệ sinh, Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn UBND xã hỗ trợ kinh phí khoan giếng mới và thay thế toàn bộ hệ thống đường ống nước tại khu vực nhà vệ sinh các lớp học, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động giáo dục của trường”.

Trước khi sáp nhập thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng, xã Lương Điền và xã Vũ Di thành xã Vĩnh Tường, Trường THCS Vĩnh Tường là trường trọng điểm của huyện Vĩnh Tường (cũ). Do đó, cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng mới đồng bộ, khang trang, rộng rãi với đầy đủ phòng học, phòng chức năng. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu nghề, giàu kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của trường tiếp tục gặt hái nhiều thành tích. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, nhà trường có 179/182 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm 98,35%, cao nhất huyện và tỷ lệ đạt giải cao nhất từ trước tới nay. Kết quả khảo sát chất lượng ngẫu nhiên đứng đầu toàn huyện.

Bếp ăn Trường Mầm non Liên Cơ đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đó là tiền đề để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học mới 2025-2026. Thầy giáo Nguyễn Quang Đạo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với tiềm năng, thế mạnh của trường trung tâm, Ban Giám hiệu nhà trường kiến nghị UBND xã xây dựng Đề án phát triển dạy học ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường. UBND xã sớm có định hướng xây dựng mô hình trường THCS trọng điểm chất lượng cao Vĩnh Tường gắn với cơ chế đặc thù về tổ chức, tài chính và nhân sự, tạo điều kiện phát triển giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh.

Năm học 2025-2026, xã Vĩnh Tường có 19 trường, 333 nhóm lớp với khoảng 10.300 học sinh. Xã có 630 cán bộ quản lý, giáo viên, cơ bản đảm bảo về cơ cấu và trình độ chuyên môn. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định đạt cao. Cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy - học. Trang thiết bị, phòng học chức năng được bổ sung hàng năm, từng bước theo hướng chuẩn hoá. Môi trường sư phạm ngày càng được cải thiện theo hướng xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Tuy nhiên, thực tế còn một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới. Có trường còn thiếu phòng chức năng theo quy định, trang thiết bị chưa đầy đủ để phục vụ cho công tác giảng dạy. Thiết bị dạy học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến nay các nhà trường trên địa bàn xã vẫn chưa được trang bị, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giảng dạy. Phòng học ở một số cơ sở giáo dục: Mầm non Bình Dương, Mầm non Tứ Trưng, THCS Thị trấn Vĩnh Tường... đã xuống cấp, cần được nâng cấp, cải tạo sửa chữa.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu, kiến nghị của các nhà trường, lập báo cáo và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhằm kịp thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bộ môn Toán tại Trường TH&THCS Vũ Di, UBND xã chỉ đạo xây dựng phương án điều động, biệt phái giáo viên từ các trường có số giáo viên Toán dôi dư về, đảm bảo phân bổ đội ngũ giáo viên cân đối, hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học, không làm gián đoạn kế hoạch năm học 2025-2026.

Hồng Nhung