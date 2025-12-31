Nâng mức hỗ trợ cho học sinh vùng khó

Những năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định số 116 trước đây với nhiều nội dung hỗ trợ được bổ sung theo hướng tiếp tục nâng cao điều kiện học tập, chế độ cho học sinh nội trú và học sinh bán trú, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Tân Sơn, xã Tân Sơn hiện có 315 học sinh, trong đó hơn 98% học sinh là con em đồng bào DTTS. Có những em nhà ở bản Động cách xa trường 30 - 40km, đường đi lại khó khăn. Để thuận tiện cho việc học tập, 100% học sinh được bố trí ăn, ở nội trú trong trường. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, điều kiện học tập của học sinh nơi đây được cải thiện tích cực.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Nguyễn Đức Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nghị định số 66 của Chính phủ là một bước tiến trong việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh vùng khó khăn, đồng thời mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cả học sinh và nhà trường. Với mức hỗ trợ dành cho học sinh bán trú hằng tháng hiện nay gồm 936 nghìn đồng tiền ăn, 15kg gạo và 360 nghìn đồng hỗ trợ nhà ở cùng nhiều khoản hỗ trợ khác phù hợp với mặt bằng giá cả và điều kiện sinh hoạt hiện nay. Công tác kiểm tra định lượng và chất lượng bữa ăn được thực hiện hằng ngày để đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng. Nhà trường cũng ghi nhận ý kiến phản hồi từ học sinh và điều chỉnh khẩu phần kịp thời nếu cần”.

Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Trường PTDTNT THCS Tân Sơn, xã Tân Sơn có thêm điều kiện quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho học sinh nội trú.

Một trong những nội dung được phụ huynh và xã hội quan tâm là việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh. Theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh bán trú, học viên bán trú, học sinh dân tộc nội trú được hưởng chế độ tiền ăn, nhà ở, hỗ trợ gạo theo Nghị định số 66 của Chính phủ, toàn tỉnh có trên 18.600 học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ. Chỉ trong thời gian một tuần (17 - 24/12), hơn 2.000 tấn gạo đã được cấp phát tới từng học sinh thuộc đối tượng theo quy định, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, thất thoát. Công tác tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển gạo được tổ chức chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ giữa Sở GD&ĐT, các địa phương và nhà trường. Với quy mô cấp phát lớn, trải rộng trên 78 xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy tác động bao trùm của chính sách, không để học sinh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở GD&ĐT cho biết: Với khối lượng gạo phân bổ lớn lại diễn ra trong thời gian ngắn, vì vậy, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ trực tiếp phối hợp với các địa phương trong khâu tiếp nhận, bàn giao. Đồng thời ban hành văn bản, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyệt đối không thu tiền bốc vác, vận chuyển gạo từ trung tâm xã về các trường của cha mẹ học sinh. Kinh phí trên được các nhà trường trích từ nguồn kinh phí đã giao trong dự toán năm của đơn vị.

Công tác giao, nhận hơn 44 tấn gạo tại Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Tân Lạc, xã Tân Lạc diễn ra khẩn trương, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn, nhà ở và hỗ trợ gạo, Nghị định số 66 còn mở rộng nhiều chính sách hỗ trợ cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, tạo điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và sinh hoạt. Đồng thời, kinh phí hỗ trợ cho việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc y tế cũng được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Quy trình cấp phát hỗ trợ được siết chặt, gắn với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời gian. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả chính sách mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành Giáo dục - Đào tạo để rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, gạo cấp phát được thực hiện công khai, có sự giám sát của phụ huynh và các tổ chức đoàn thể.

Những khoản hỗ trợ tuy không lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, trở thành điểm tựa để học sinh vùng khó yên tâm đến trường, thầy cô giáo an tâm công tác. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để giáo dục vùng núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh phát triển bền vững.

