VPF khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1 V-League 2025/2026

15h ngày 26/8, VPF khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1 V-League 2025/2026, sau thời gian này các câu lạc bộ không thể đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 ở V-League 2025/2026 đã khép lại vào ngày 14/8/2025. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn để các đội bóng có cơ hội đăng ký bổ sung, thay thế ngoại binh khi sân chơi cao nhất Việt Nam diễn ra.

Theo thông báo của Ban tổ chức V-League 2025/2026, các đội bóng được đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ ngoại binh tới trước 15h diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 3 V-League 2025/2026 tức là ngày 26/8. Theo quy định của Ban tổ chức thì các đội bóng có thể thay thế tối đa 4 cầu thủ, trong tối đa 4 lần thay thế.

10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều thương vụ ngoại binh bom tấn. Theo định giá của chuyên trang Transfermarkt, V-League 2025/2026 có 2 ngoại binh được định giá 1 triệu euro là Percy Tau (Nam Định) và Matheus Felipe (Công an TP.HCM).

Việc có nhiều ngoại binh chất lượng đầu quân cho V-League cũng giúp giá trị của các đội bóng tăng lên. Theo định giá hiện tại, V-League có tổng giá trị 55.19 triệu euro. CLB Nam Định dẫn đầu với 9,81 triệu euro, CAHN đứng thứ 2 với 6,8 triệu euro.

Sau 15h ngày 26/8, các câu lạc bộ sẽ không thể đăng ký bổ sung thay thế cầu thủ mà phải chờ thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 mở cửa. Theo lịch thị trường chuyển nhượng giai đoạn hai được diễn ra từ ngày 25/1/2026 đến hết ngày 17/3/2026.

Nguồn vov.vn