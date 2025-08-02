Vườn hoa thược dược đẹp như cổ tích ở Măng Đen

Từng sống và làm việc tại thành phố lớn, chị Lê Thị Mỹ Duyên và anh Nguyễn Phúc Nguyên, ở xã Măng Đen, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Đến nay, anh chị đã gầy dựng thành công trang trại hoa thược dược đẹp như cổ tích.

Vợ chồng anh Nguyễn Phúc Nguyên và chị Lê Thị Mỹ Duyên, ở xã Măng Đen, cùng nhau lập nghiệp từ hoa thược dược.

Chị Duyên và anh Nguyên gặp nhau khi còn là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ấy, cả hai đều chung đam mê trồng hoa. Với mong muốn về quê lập nghiệp bằng nghề trồng hoa, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nguyên đến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để học cách trồng và chăm sóc hoa từ các nhà vườn. Còn chị Duyên thì tiếp tục học và xin vào Công ty TNHH 38 Degree Flowers (TP.Hồ Chí Minh) để vừa làm vừa bổ sung kiến thức về các giống hoa.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm, năm 2017, anh Nguyên quyết định về quê nhà Măng Đen khởi nghiệp và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Nguyen Flower Farm. Đến năm 2019, chị Duyên trở về để đồng hành cùng anh. Sau đó, hai người phân công nhau làm việc, anh Nguyên sẽ phụ trách kỹ thuật trồng trọt, còn chị Duyên lo chăm sóc và chia sẻ với khách hàng cách trồng hoa.

“Lúc tôi nêu ý tưởng về quê khởi nghiệp từ việc trồng hoa, gia đình không hoàn toàn ủng hộ, vì sợ tôi làm nông vất vả. Sau khi tôi chia sẻ hướng phát triển tương lai, kỹ thuật nông nghiệp và nhà vườn từng học được ở Đà Lạt thì bố tôi ủng hộ và đồng ý đầu tư”, anh Nguyên chia sẻ.

Hoa thược dược dễ trồng, nhân giống, lại còn đa dạng màu sắc, kiểu dáng.

Đầu năm 2020, anh Nguyên được gia đình đầu tư 1,5 tỷ đồng để xây dựng nhà kính có diện tích hơn 3.000m2 tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (xã Măng Đen).

Thời gian đầu, anh Nguyên và chị Duyên nhập hoa hồng ngoại về chăm sóc, định cung cấp hồng chậu ra thị trường. Nhưng khởi nghiệp đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, nên việc kinh doanh không thuận lợi. Sau đó, anh chị chuyển hướng sang hoa thược dược ngoại, bởi loài này dễ trồng, nhân giống, lại còn đa dạng màu sắc, kiểu dáng.

Để nhập giống hoa, chị Duyên làm việc với các nhà vườn trồng hoa thược dược quy mô lớn ở các nước Châu Âu. Thời điểm đó, vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc vận chuyển giống hoa về Việt Nam mất hơn 2 tháng, khiến 300 chùm củ giống bị thối quá nửa.

Điều này khiến anh chị bớt hào hứng phần nào, nhưng thay vì bỏ cuộc, cả hai kiên trì mang số củ còn lại đi ươm. Lứa đầu tiên, nhiều cây lên chưa đạt chuẩn do khí hậu, thổ nhưỡng không phù hợp. Anh chị dành cả năm trồng đi trồng lại để thuần hóa dần theo khí hậu ở Măng Đen. Đồng thời, anh chị tham khảo kiến thức từ nhiều nguồn và đúc rút kinh nghiệm thực tế, dần dần nâng cao tay nghề và gặt hái được những thành quả.

Để hoa đạt kích thước và kiểu dáng chuẩn, anh chị phải mất vài mùa thử nghiệm và chăm sóc cho ổn định giống hoa.

Chị Duyên cho biết, trồng hoa thược dược rất đơn giản, từ lúc gieo trồng đến khi cây ra hoa mất 2,5 - 3 tháng, hoa nở liên tục kéo dài gần 3 tháng. Trong quá trình này thì cần tưới nước mỗi ngày và bón phân hàng tuần là hoa sẽ nở đẹp.

Chị Duyên rạng rỡ bên những bông hoa thược dược được trồng bằng chính đôi tay của mình.

Sau bao năm cố gắng, vườn hoa thược dược của anh Nguyên và chị Duyên phát triển tốt, khoe sắc quanh năm. Mỗi góc vườn đều mang hơi thở của sự chăm chút, tỉ mỉ và tình yêu của anh chị đối với loài hoa này.

Gắn bó qua bao thăng trầm, đến năm 2023, anh chị nên duyên chồng vợ. Trong câu chuyện giữa vườn hoa đẹp như miền cổ tích, người này bảo người kia là “đóa hoa” đẹp nhất của cuộc đời mình.

Anh Nguyên và chị Duyên đã nhân giống được những loại thược dược ngoại, với hoa to như chiếc nón.

Đến nay, anh chị đã mở rộng diện tích vườn lên gần 5.000m2; trong đó, nhà kính hơn 3.000m2, còn lại là ngoài trời. Vườn hiện có khoảng 200 giống thược dược ngoại, trong đó có các giống hoa lớn, với đường kính từ 17 - 35cm, gấp từ 2 - 4 lần hoa nội.

Có thể kể đến như giống thược dược Zorro có đường kính tới 30cm, màu đỏ đậm, cánh xếp rất dày; Yarra Falls màu đỏ tím với những chấm trắng; Grand Prix có cánh màu vàng chanh điểm xuyến trắng ngà to như vành mũ và rất sai hoa; Fairway Spur có màu cam, bông to tới trên 25cm.

Hoa thược dược nở quanh năm khiến nhiều người thích thú tìm đến ngắm nhìn.

Hằng năm, vườn của anh chị sẽ cập nhật thêm giống hoa thược dược mới từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam, để mỗi khách hàng có thể trồng ngay các giống hoa lạ trong vườn nhà. “Hoa thược dược thích hợp với khí hậu tại Việt Nam nên được nhiều khách hàng trong cả nước đặt mua củ giống để trồng trang trí sân vườn, ban công”, chị Duyên cho hay.

