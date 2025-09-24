Vượt khó chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân

Sau gần 3 tháng sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn xã Dân Chủ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong xã vẫn đang cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.

Người dân đến thăm khám tại trạm y tế Trị Quận

Xã Dân Chủ được sáp nhập từ 4 xã: Bảo Thanh, Gia Thanh, Trị Quận và Hạ Giáp với quy mô dân số hơn 18.500 nhân khẩu, sinh sống rải rác ở 35 khu dân cư. Kể từ 1/9/2025, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, cả 4 trạm y tế (TYT) trên địa bàn đã được bàn giao từ Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh về UBND xã quản lý. Cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khoẻ người dân. Nhiều TYT của các xã cũ trước đây chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng xuống cấp, thiếu phòng chức năng, kho thuốc, công trình phụ trợ. Thiết bị y tế một phần đã cũ hỏng, không thể sử dụng.

Dẫn chúng tôi thăm quan khu vực khám, chữa bệnh cho người dân, Y sỹ Nguyễn Thuỷ Hoàng, cán bộ phụ trách TYT Hạ Giáp cho biết: “Đã hơn 5 tháng nay, cán bộ của trạm phải hoạt động nhờ tại nhà văn hoá khu 5 do TYT đang được đầu tư xây dựng. Nhà văn hoá chật chội, không đủ chỗ tiếp đón người bệnh, chúng tôi tạm bố trí bàn tiếp đón ở khu vực lán để xe. Mỗi khi tổ chức chiến dịch truyền thông hay vào ngày tiêm chủng mở rộng hàng tháng, chúng tôi phải căng thêm bạt, mượn quạt công nghiệp để phục vụ bà con. Mong sao TYT mới sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để cán bộ cũng như người dân yên tâm, không còn lo mưa, nắng”. Còn ở TYT Trị Quận, một trong 2 dãy nhà được xây dựng cách đây 25 năm cũng đang xuống cấp. Công trình phụ trợ thiếu, khu vực sân chưa có mái che, nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng gần như không thể sử dụng.

Nhân viên trạm y tế Hạ Giáp khắc phục khó khăn, chăm sóc sức khoẻ cho người dân

Đồng chí Phạm Quang Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: “Không chỉ cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu đồng bộ mà ngay cả nguồn nhân lực y tế cũng mỏng. Cả xã chỉ có 16 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó TYT Hạ Giáp không có bác sĩ, TYT Bảo Thanh chỉ có 3 người. Hơn nữa, sau chuyển giao các TYT về UBND xã quản lý, hiện Phòng Văn hoá - Xã hội không có công chức am hiểu lĩnh vực này để tham mưu, xử lý công việc”.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn sau chuyển giao, đội ngũ y tế xã Dân Chủ vẫn hàng ngày bám trạm nỗ lực duy trì hoạt động khám chữa bệnh, tổ chức tiêm chủng và tuyên truyền y tế cộng đồng. Bác sĩ Hà Kim Anh, Trạm trưởng TYT Trị Quận thông tin: “Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp đón khoảng 20 lượt người bệnh đến thăm khám, tư vấn sức khoẻ. Trạm hiện quản lý và cấp thuốc cho hơn 100 người bệnh điều trị bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường và tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng cho 40-50 trẻ trong độ tuổi. Công tác dân số và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%”.

Những nỗ lực ấy không chỉ giúp bà con trong xã yên tâm hơn, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu, trở thành “người gác cửa” của ngành Y tế. Dù còn khó khăn, song với sự đồng lòng, quyết tâm, xã Dân Chủ đang từng bước hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng và hiệu quả.

HỒNG NHUNG