Wang Chuqin lần đầu vô địch World Cup bóng bàn

Tay vợt số một thế giới Wang Chuqin lần đầu vô địch World Cup bóng bàn đơn nam, trong khi Sun Yingsha tiếp tục thống trị đơn nữ.

Ở nội dung đơn nam, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) bước vào giải với tư cách số một thế giới nhưng vẫn thiếu một danh hiệu World Cup trong bộ sưu tập. Sau ba lần lỡ hẹn, tay vợt 25 tuổi cuối cùng cũng phá dớp, sau trận chung kết kéo dài 73 phút thắng Sora Matsushima.

Wang Chuqin (trái) và Sun Yingsha với chức vô địch đơn nam và đơn nữ tại World Cup bóng bàn ở Macau, Trung Quốc tối 5/4/2026. Ảnh: ITTF

Trận đấu diễn ra giằng co đúng với tính chất của một trận chung kết đỉnh cao. Matsushima nhập cuộc tốt hơn và thắng set đầu 11-9, trước khi Wang đáp trả bằng chiến thắng nghẹt thở 18-16 ở set hai. Đây cũng là bước ngoặt tâm lý, giúp tay vợt Trung Quốc lấy lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản không hề lép vế. Matsushima liên tục gây sức ép, cân bằng tỷ số và thậm chí có lúc dẫn ngược, đưa trận đấu vào thế rượt đuổi căng thẳng đến tận set quyết định. Khi đó, Wang thể hiện bản lĩnh của tay vợt số một thế giới khi tăng tốc đúng lúc, thắng 11-8 để khép lại trận đấu với tỷ số 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 11-8).

Hành trình lên ngôi của Wang cũng không hề dễ dàng. Ở tứ kết, anh bị Darko Jorgic dẫn 3-1 trước khi lội ngược dòng thắng 4-3. Đến bán kết, Wang tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi vượt qua đương kim vô địch Hugo Calderano với tỷ số 4-1.

Danh hiệu tại Macau giúp Wang hoàn tất mảnh ghép lớn còn thiếu trong sự nghiệp. Tay vợt Trung Quốc hiện chỉ còn thiếu HC vàng đơn nam Olympic để hoàn tất “Grand Slam”, mục tiêu mà anh hướng tới tại Thế vận hội Los Angeles 2028.

Trong khi đó, thất bại của Matsushima vẫn mang ý nghĩa tích cực với bóng bàn Nhật Bản. Anh trở thành tay vợt thứ hai của nước này vào chung kết World Cup, sau Tomokazu Harimoto năm 2019. Hai HC đồng thuộc về Calderano và Lin Yun-Ju.

Ở nội dung đơn nữ, Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) tiếp tục khẳng định vị thế số một. Cô đánh bại đồng đội Wang Manyu 4-1 (11-9, 11-8, 13-11, 8-11, 11-7) trong trận chung kết để vô địch World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Chiến thắng này đưa Sun vào lịch sử khi trở thành nữ tay vợt đầu tiên vô địch ba kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời sánh ngang thành tích của Fan Zhendong ở nội dung nam thời 2018-2020.

Dù tỷ số chung cuộc là 4-1, trận đấu không hề một chiều. Wang Manyu (Vương Mạn Dục) gây rất nhiều khó khăn cho Sun, đặc biệt ở set ba khi hai tay vợt giằng co từng điểm trước khi Sun thắng 13-11. Ngay sau đó, Manyu đáp trả bằng chiến thắng 11-8 ở set bốn, nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm của Sun đã tạo nên khác biệt. Cô kiểm soát tốt nhịp độ, tận dụng cơ hội để thắng 11-7 ở set năm, khép lại trận chung kết.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Sun cũng đầy thử thách. Ở tứ kết, cô phải cứu hai match-point trước Hana Goda trong trận đấu kéo dài bảy set, cũng là trận dài nhất giải.

Theo vnexpress.net