WHO cảnh báo nguy cơ lây lan cao của virus Chikungunya

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Chikungunya, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài.

Đợt bùng phát virus Chikungunya đã bắt đầu từ đầu năm nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự trở lại của dịch bệnh do virus Chikungunya gây ra, khi các đợt bùng phát mới liên quan đến nhiều đảo quốc châu Phi ở Ấn Độ Dương đang lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, WHO cho biết hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus này, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài. Đại dịch năm 2004-2005 của virus này đã ảnh hưởng tới gần nửa triệu người, chủ yếu ở các vùng đảo nhỏ trước khi lan ra toàn thế giới.

Đợt bùng phát virus Chikungunya đã bắt đầu từ đầu năm nay với các đợt bùng phát lớn trên các đảo châu Phi trên Ấn Độ Dương từng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như La Reunion và Mayotte thuộc Pháp, và Mauritius.

Virus sau đó đã lây lan sang các quốc gia khác ở châu Phi như Madagascar, Somalia và Kenya, cũng như có dấu hiện lây lan tới Ấn Độ và Đông Nam Á.

Các nước châu Âu cũng đã xuất hiện tình trạng đáng lo ngại khi các ca lây nhiễm từ bên ngoài tới lục địa này tăng nhanh.

Theo WHO, riêng tại Pháp kể từ ngày 1/5 tới nay, đã phát hiện 800 trường hợp nhiễm Chikungunya nhập cảnh, với 12 trường hợp lây nhiễm được ghi nhận tại một số vùng ở miền Nam nước Pháp.

Bệnh do virus Chikungunya gây ra hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, lây lan chủ yếu qua muỗi aedes, gồm cả nhóm “muỗi vằn” lây nhiễm các loại virus sốt xuất huyết và zika, cũng như có thể gây ra các đợt dịch bùng phát nhanh chóng trên diện rộng.

Nguồn Vietnam+