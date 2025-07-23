WHO cảnh báo nguy cơ lây lan cao của virus Chikungunya

{title}
{publish}
{head}
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Chikungunya, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài.
Đợt bùng phát virus Chikungunya đã bắt đầu từ đầu năm nay.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự trở lại của dịch bệnh do virus Chikungunya gây ra, khi các đợt bùng phát mới liên quan đến nhiều đảo quốc châu Phi ở Ấn Độ Dương đang lan rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, WHO cho biết hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus này, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài. Đại dịch năm 2004-2005 của virus này đã ảnh hưởng tới gần nửa triệu người, chủ yếu ở các vùng đảo nhỏ trước khi lan ra toàn thế giới.
Đợt bùng phát virus Chikungunya đã bắt đầu từ đầu năm nay với các đợt bùng phát lớn trên các đảo châu Phi trên Ấn Độ Dương từng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như La Reunion và Mayotte thuộc Pháp, và Mauritius.
Virus sau đó đã lây lan sang các quốc gia khác ở châu Phi như Madagascar, Somalia và Kenya, cũng như có dấu hiện lây lan tới Ấn Độ và Đông Nam Á.
Các nước châu Âu cũng đã xuất hiện tình trạng đáng lo ngại khi các ca lây nhiễm từ bên ngoài tới lục địa này tăng nhanh.
Theo WHO, riêng tại Pháp kể từ ngày 1/5 tới nay, đã phát hiện 800 trường hợp nhiễm Chikungunya nhập cảnh, với 12 trường hợp lây nhiễm được ghi nhận tại một số vùng ở miền Nam nước Pháp.
Bệnh do virus Chikungunya gây ra hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, lây lan chủ yếu qua muỗi aedes, gồm cả nhóm “muỗi vằn” lây nhiễm các loại virus sốt xuất huyết và zika, cũng như có thể gây ra các đợt dịch bùng phát nhanh chóng trên diện rộng.
Nguồn Vietnam+
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Theo người phát ngôn quân đội Bangladesh, khi nhận ra máy bay F-7 BGI gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, phi công đã cố chuyển hướng khỏi khu dân cư nhưng máy bay vẫn đâm vào...
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vòng đàm phán trực tiếp lần thứ ba giữa Moskva (Moscow) và Kiev dự kiến diễn ra vào thứ Tư (23/7).
Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động...
Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là “bất hợp pháp" và sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm”...