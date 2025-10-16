World Cup 2026: 9 đội châu Phi giành vé trực tiếp, 1 đội tranh vé vớt

Ngoài 9 đội nhất bảng giành quyền vào thẳng World Cup 2026, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại sẽ tham dự vòng đấu tranh vé vớt (play-off) khu vực châu Phi tại Maroc.

Nam Phi giành vé tham dự World Cup 2026. Nguồn: AP

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vòng loại khu vực châu Phi đã kết thúc và 9 đội tuyển quốc gia đã chính thức giành được tấm vé đến với Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026, giải đấu mở rộng sẽ được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Ngoài 9 đội nhất bảng giành quyền vào thẳng World Cup 2026, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng loại sẽ tham dự vòng đấu tranh vé vớt (play-off) khu vực châu Phi tại Maroc.

Đội giành chiến thắng trong trận này sẽ có cơ hội tham dự trận play-off liên lục địa, giúp châu Phi có thể giành được suất thứ 10 tại kỳ World Cup tới. Thể thức này giúp những đội nhì bảng mạnh như Nigeria hay Cameroon có cơ hội thứ hai để đến World Cup.

Maroc đứng đầu bảng E với 24 điểm, thắng cả 8 trận. Đội tuyển Maroc ghi 22 bàn, chỉ để thủng lưới 2 bàn (hiệu số bàn thắng thua là +20). Maroc cũng là đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026, đảm bảo suất tham dự khi còn 2 trận chưa đấu. Đây sẽ là lần thứ 6, Maroc góp mặt tại World Cup, sau khi lọt vào bán kết năm 2022.

Algeria đứng đầu bảng G với 25 điểm sau 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Họ ghi 24 bàn và để thủng lưới 8, kết thúc với hiệu số +16. Đây là lần đầu tiên Algeria trở lại World Cup kể từ năm 2014 và là lần thứ 5 trong lịch sử. Mohamed Amoura hiện là chân sút tốt nhất của tuyển Algeria với 10 bàn thắng trong vòng loại.

Ai Cập đứng đầu bảng A với 26 điểm, thắng 8 trận và hòa 2, không thua trận nào. Họ ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới 2 (hiệu số +18). Mohamed Salah có 12 lần ghi dấu giầy gián tiếp hay trực tiếp vào bàn thắng. Suất dự World Cup của tuyển Ai Cập được đảm bảo sau chiến thắng 3-0 trước Djibouti. Đây sẽ là lần thứ 4 Ai Cập tham dự World Cup.

Tunisia giành vé đến World Cup 2026 nhờ bàn thắng muộn. Ở bảng H, họ cần thắng trong trận cuối cùng gặp Guinea Xích Đạo. Mohamed Ali Ben Romdhane ghi bàn ở phút 94 giúp Tunisia thắng 1-0, qua đó giành vé. Họ kết thúc chiến dịch vòng loại bất bại và không để thủng lưới bàn nào. Đây là lần thứ 6 Tunisia giành quyền dự World Cup.

Ghana dẫn đầu bảng I với 25 điểm, hơn Madagascar tới 6 điểm. Đội này có 8 trận thắng, 1 hòa và 1 thua, ghi tổng cộng 23 bàn và để thủng lưới 6 bàn. “Những ngôi sao đen” sẽ dự World Cup lần thứ 5.

Côte d’Ivoire đứng đầu bảng F với 26 điểm, bất bại với 8 trận thắng và 2 trận hòa. Họ ghi 25 bàn, không thủng lưới bàn nào (hiệu số +25). Đây là lần đầu tiên nước này trở lại World Cup kể từ năm 2014 và là lần thứ 3 trong lịch sử.

Nam Phi giành quyền dự World Cup 2026 khi đứng đầu bảng H. Đội này giành được 23 điểm, thắng 7 trận, hòa 2 và thua 1. Tuyển Nam Phi ghi 18 bàn và để thủng lưới 7, trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 khi họ là chủ nhà của giải đấu.

Senegal đứng đầu bảng B với 24 điểm, sau 7 trận thắng và 3 trận hòa. Họ ghi 22 bàn và chỉ để thủng lưới 3. Và đây là lần thứ 3 liên tiếp Senegal được tham dự World Cup.

Cape Verde đã làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên. Họ đứng đầu bảng D với 23 điểm, sau 7 trận thắng, 2 hòa và 1 thua, ghi 16 bàn và để lọt lưới 8 bàn. Chiến thắng 3-0 trước Eswatini đã giúp họ chắc suất.

Vòng play-off cuối cùng của châu Phi để xác định suất thứ 10 tại World Cup 2026 sẽ là vòng đấu loại trực tiếp gồm 4 đội, được tổ chức tại Maroc. Các đội tham dự là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại vừa kết thúc.

Trận bán kết vòng tranh vé vớt sẽ diễn ra ngày 13/11 và chung kết là vào ngày 16/11 tới. Gabon sẽ thi đấu với Nigeria trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp Cameroon.

Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết, và đội chiến thắng sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa, với các đội đến từ các khu vực châu Á, CONCACAF, châu Đại Dương..., để tranh 2 suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Nguồn TTXVN/Vietnam+