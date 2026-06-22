Xã Bình Phú kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do dông lốc

Sáng 22/6, lãnh đạo UBND xã Bình Phú đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm dông lốc gây ra trên địa bàn.

Theo thống kê ban đầu, trận giông lốc xảy ra chiều 21/6 đã làm tốc mái Nhà văn hóa Khu 7 (xã An Đạo cũ), tốc mái nhà ở của hộ ông Nguyễn Văn Kiên tại khu Xóm Cầu và làm hư hỏng một khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực xã Vĩnh Phú cũ. Tổng thiệt hại ước tính gần 80 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau dông lốc.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tổ chức khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn công trình.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Bình Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Kiên bị thiệt hại về nhà ở do giông lốc. Đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn thể và khu dân cư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được các lực lượng chức năng, các khu dân cư và Nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân.