Xã Cao Dương: Đá từ mỏ khai thác lăn vào nhà dân làm sập góc bếp

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/8, trong trận mưa dông tại xã Cao Dương đã xảy ra vụ việc tảng đá lớn từ mỏ khai thác lăn trúng nhà bếp của hộ dân trên địa bàn.

Hiện trường tảng đá lớn lăn trúng bếp của hộ dân tại xã Cao Dương.

Theo phản ánh của người dân, mưa to đã làm tảng đá khoảng 5,5 khối từ núi đá thuộc mỏ khai thác của Công ty TNHH BMC Hoà Bình lăn xuống trúng vào nhà cho thuê của gia đình anh Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh năm 1979 tại xóm 2, thôn Anh Thịnh, xã Cao Dương. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng đã làm sập một góc nhà diện tích khoảng 10m2; thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Vị trí mỏ khai thác đá của Công ty TNHH BMC Hoà Bình cách nhà dân khoảng 200m.

Hiện Công an xã Cao Dương đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Cẩm Lệ