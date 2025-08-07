Xã Cao Dương: Đá từ mỏ khai thác lăn vào nhà dân làm sập góc bếp

{title}
{publish}
{head}
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/8, trong trận mưa dông tại xã Cao Dương đã xảy ra vụ việc tảng đá lớn từ mỏ khai thác lăn trúng nhà bếp của hộ dân trên địa bàn.
Hiện trường tảng đá lớn lăn trúng bếp của hộ dân tại xã Cao Dương.
Theo phản ánh của người dân, mưa to đã làm tảng đá khoảng 5,5 khối từ núi đá thuộc mỏ khai thác của Công ty TNHH BMC Hoà Bình lăn xuống trúng vào nhà cho thuê của gia đình anh Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh năm 1979 tại xóm 2, thôn Anh Thịnh, xã Cao Dương. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng đã làm sập một góc nhà diện tích khoảng 10m2; thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.
Vị trí mỏ khai thác đá của Công ty TNHH BMC Hoà Bình cách nhà dân khoảng 200m.
Hiện Công an xã Cao Dương đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường giải quyết vụ việc.
Cẩm Lệ
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
baophutho.vn Những ngôi nhà sàn cột bê tông kiên cố, lợp mái mới vững chãi đang dần mọc lên trên khu tái định cư tập trung xóm Rài, xã Mường Vang. Tiếng nói...
Ngày 7/8, Bắc Bộ có mưa dông rải rác, có nơi mưa to; Trung và Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 37 độ C, chiều tối có thể xảy ra mưa rào kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
baophutho.vn Từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 6/8, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Độ ẩm đất một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%)...
baophutho.vn Ngày 6/8, Hiệp hội Du lịch 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng thống nhất phương án sáp nhập,...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ như Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.