Xã Dũng Tiến ổn định dân cư vùng thiên tai

Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến xã Dũng Tiến phải khẩn cấp di dời 17 hộ dân với gần 80 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều khu dân cư trên địa bàn vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Trước thực tế địa bàn hiểm trở, việc sớm triển khai các dự án tái định cư, ổn định đời sống người dân đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Dũng Tiến rà soát quy hoạch các khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Nguy cơ thiên tai bủa vây

Là một trong 17 hộ dân buộc phải di dời trong đợt mưa lớn xảy ra vào giữa tháng 9 vừa qua, đến nay, gia đình bà Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày khiến gia đình lo lắng, bất an vì tình trạng sạt lở.

Bà Ninh chia sẻ: “Mưa lớn kéo dài, đất đá quanh nhà có dấu hiệu sạt trượt, gia đình tôi rất lo lắng, nhất là khi trời mưa vào ban đêm. Được chính quyền vận động di dời đến nơi an toàn, gia đình mừng vì bảo đảm tính mạng, nhưng lại lo lắng vì chưa biết khi nào mới có nơi ở ổn định. Chúng tôi mong Nhà nước sớm triển khai dự án tái định cư để người dân có chỗ ở an toàn, yên tâm lao động, sản xuất, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão”.

Do địa hình hiểm trở, đồi dốc cao, xen kẽ khu dân cư và đất sản xuất, xã Dũng Tiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, lũ quét, xói lở khi xảy ra mưa lớn. Qua rà soát, một số khu dân cư có nguy cơ sạt lở, tập trung tại các thôn Đông Tiến, Má Khoang, Dăm, Nghìa Pang và Ba Nuông... Trong đó, các thôn Má Khoang, Đông Tiến là những khu vực cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ khi có mưa lớn.

UBND xã Dũng Tiến xác định bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trong đợt mưa lớn vào tháng 9/2026, xã đã tổ chức trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; chủ động di dời, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 công dân thôn Đông Tiến mắc kẹt tại hang Rút, Thung Mư.

Lực lượng chức năng xã Dũng Tiến di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; xây dựng phương án sơ tán, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. Về lâu dài, địa phương tập trung triển khai các khu tái định cư nhằm ổn định đời sống người dân vùng có nguy cơ thiên tai.

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ tái định cư

Di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, từng bước ổn định cuộc sống là nhiệm vụ cấp bách đối với xã Dũng Tiến. Hiện địa phương đã quy hoạch 2 khu tái định cư và đang triển khai các bước để bố trí người dân.

Khu tái định cư tập trung khu vực Cuối Hạ, phục vụ các hộ dân thuộc các thôn Má Khoang, Thông Thượng, Vọ, Nghìa Pang và Chạo Lựng, đã hoàn thành giai đoạn 1, bố trí tái định cư cho 17 hộ. Dự án tiếp tục hoàn thiện để bố trí thêm 6 hộ thuộc các thôn Má Khoang, Thông Thượng và Vọ.

Thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Dũng Tiến rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn.

Dự án tái định cư tập trung do thiên tai Mỵ Hòa thuộc danh mục đầu tư công bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026–2030, nhằm di chuyển các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Dự án dự kiến có diện tích gần 8.000 m2, bố trí cho 8 hộ dân thuộc khu vực Đồng Hòa, Mỵ Hòa (nay thuộc thôn Đông Tiến) và dự phòng thêm khoảng 4 hộ có nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn về nguồn vốn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, nhưng năm 2026 mới được bố trí 1 tỷ đồng ngân sách.

Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế, quy hoạch và trình thẩm định tổng mặt bằng. Sau khi được phê duyệt quy hoạch, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp theo. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, hoàn thiện quy hoạch và triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực có nguy cơ thiên tai, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chủ động bố trí, ổn định dân cư lâu dài.

Các lực lượng hỗ trợ, di dời nhà cửa, tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Đồng chí Bạch Công Du – Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết: “Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp ổn định dân cư lâu dài, địa phương tiếp tục theo dõi sát từng khu vực có nguy cơ sạt lở và từng hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. UBND xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên đất, tường nhà, mái dốc, nước rỉ kèm bùn đất hoặc cây cối, cọc bị nghiêng... để kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng và chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Mục tiêu trước hết là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân tuyệt đối không chủ quan, không ở lại khu vực nguy hiểm. Xã sẽ chủ động các phương án cảnh báo, sơ tán và bố trí nơi tránh trú an toàn; việc trở về nơi ở cũ chỉ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá bảo đảm an toàn”, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến nhấn mạnh.

Đức Anh