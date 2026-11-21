Xã Liên Châu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 21/11, xã Liên Châu tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng xã Liên Châu.

Liên Châu là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Tự, Hồng Châu và Liên Châu. Hiện nay, trên địa bàn xã còn lưu giữ nhiều di tích có giá trị như cụm đền - chùa Nhật Chiêu, đình - chùa Thụ Ích cùng hệ thống miếu, văn chỉ gắn với truyền thống lịch sử và tín ngưỡng của cộng đồng dân cư. Đây không chỉ là những địa chỉ văn hóa, tâm linh mà còn là không gian giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2026, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,2%; 100% thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2026 ước đạt 3.412,9 tỷ đồng, tăng 11,43%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 89 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,47%.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, xã Liên Châu tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung thiết thực như: Ngày hội văn hóa, văn nghệ quần chúng; trưng bày sách, báo, tài liệu, thuyết trình về văn hóa đọc; thi Rung chuông vàng và các hoạt động giao lưu. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những kết quả xã Liên Châu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng chí đề nghị xã Liên Châu tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa; quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Cùng với đó, cần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm làng quê; phát triển các sản phẩm OCOP mang bản sắc địa phương, mở rộng mô hình trồng phật thủ trên bãi bồi sông Hồng, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu di sản, kết nối các điểm đến văn hóa, du lịch của địa phương với hệ sinh thái du lịch của tỉnh.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương Liên Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngay sau lễ khai mạc, UBND xã Liên Châu tổ chức các hoạt động sôi nổi như: Mời diễn giả nói chuyện về chủ đề văn hóa; trưng bày, giới thiệu sách và sản phẩm địa phương; các hoạt động giao lưu văn hóa cho học sinh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng... Đồng thời, phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn trên địa bàn xã.

P.V