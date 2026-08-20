Xã Thanh Sơn: Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho gần 8.000 người dân

Ngày 20/8, tại điểm Y tế Giáp Lai, xã Thanh Sơn triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 cho người dân trên địa bàn. Chương trình dự kiến khám, sàng lọc cho gần 8.000 người, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và từng bước xây dựng hồ sơ, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Người dân xã Thanh Sơn được các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khám các chuyên khoa.

Tham gia chương trình, người dân được đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khám các chuyên khoa nội, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng; thực hiện điện tim, xét nghiệm máu và một số nội dung sàng lọc theo quy định. Sau khám, người dân được tư vấn về tình trạng sức khỏe, chế độ chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn chuyển tuyến đối với những trường hợp cần được kiểm tra, điều trị chuyên sâu.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là kết quả khám được cập nhật trực tiếp lên hệ thống phần mềm quản lý sức khỏe điện tử. Qua đó, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe của người dân, tạo cơ sở để ngành Y tế theo dõi, quản lý và tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài.

Sau khám, người dân được các bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng sức khoẻ của mình.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai trong 2 ngày (20-21/8/2026), tại 5 điểm y tế Giáp Lai, Thạch Khoán, Sơn Hùng, Thục Luyện và Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân xã Thanh sơn không chỉ giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao nhận thức tự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Đây cũng là cơ sở để địa phương và ngành Y tế tăng cường quản lý sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Ngọc Tuấn