Xã Thung Nai linh hoạt trong phòng chống, xử lý dịch tả lợn châu Phi

Tính đến ngày 13/8, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Thung Nai đang diễn biến phức tạp. Xã đã ghi nhận hơn 600 con lợn bị nhiễm bệnh và đã tiêu hủy hơn 40 tấn lợn chết. Riêng trong ngày 13/8, có thêm hơn 2 tấn lợn bị chết.

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào ngày 8/8 tại xóm Bắc Sơn. Đến nay, hầu hết các xóm đều phát hiện có dịch. Sau khi nhận được tin báo của người dân, xã đã khẩn trương chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và môi trường lấy mẫu xét nghiệm. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát tại các điểm trọng yếu như xóm Hải Phong và Bắc Sơn để kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng phòng chống dịch của xã triển khai công tác tiêu hủy lợn bị dịch ở xóm Bắc Sơn, Thung Nai

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Xuân Hà- Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Hiện nay công tác phòng chống dịch của xã đối mặt với nhiều khó khăn và vướng mắc trong phòng chống dịch. Kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch còn thiếu thốn dẫn đến việc thiếu các vật tư thiết yếu như vôi bột, thuốc khử trùng, và quần áo bảo hộ.

Về nhân sự, hiện xã chưa có cán bộ chuyên môn về thú y. Người tham gia phòng chống dịch chỉ là kiêm nhiệm. Khi có dịch, cán bộ thú y cơ sở có vai trò quan trọng trong việc giám sát đàn vật nuôi, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh và hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng. Thiếu nhân lực khiến các công việc này không được thực hiện đồng bộ, triệt để.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động nên còn gặp nhiều công việc chồng chéo, quá tải, thiếu nhân lực. Mặt khác, một bộ phận người dân vẫn chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch và kê khai dịch bệnh. Do vậy, xã cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng về các chế độ chính sách hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch cũng như người dân bị thiệt hại do dịch bệnh.

Tiêu hủy lợn dịch ở xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai

Qua thời gian triển khai dập dịch, xã Thung Nai đã có những cách làm linh hoạt, chủ động để ứng phó với tình hình dịch bệnh, phối hợp khẩn trương, đồng bộ, xây dựng hệ thống phòng dịch, chủ động nguồn lực.

Trước tình trạng thiếu thốn vật tư phòng dịch, xã đã linh hoạt phối hợp với Trạm Y tế xã để tận dụng nguồn quần áo bảo hộ còn dư từ đợt phòng chống dịch COVID-19 trước đây. Trạm Y tế đã cung cấp cho xã hàng trăm bộ quần áo này để phát cho các tổ công tác và người dân, giúp họ có trang bị để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao hơn, xã Thung Nai đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng dẫn chi tiết về các chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch và cho những người tham gia công tác này. Hỗ trợ về vật tư, chính sách,nhân sự. Đồng thời đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công về thú y để có cán bộ chuyên trách, hỗ trợ xã trong công tác phòng chống dịch.

Việt Lâm