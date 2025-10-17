Xã Tu Vũ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tu Vũ xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trong đó, tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) - đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từ đó đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số.

Nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ, rõ ràng, minh bạch các TTHC, UBND xã Tu Vũ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khẩn trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hòa - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã cho biết: “UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết TTHC, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tại các cuộc họp, hội nghị, thông qua các trang thông tin giúp Nhân dân nắm bắt các quy trình tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải quyết công việc của công dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức nắm bắt các nội dung CCHC để tham mưu thực hiện có hiệu quả CCHC ở địa phương”.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tu Vũ.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao, xã Tu Vũ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận xử lý TTHC trực tuyến; sử dụng các trợ lý số giải đáp văn bản pháp luật, TTHC để hỗ trợ giải đáp tự động các thông tin, nghiệp vụ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, công chức chủ động, thường xuyên nghiên cứu kỹ quy định của từng TTHC theo thẩm quyền để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, từng bước làm chủ các phần mềm nghiệp vụ và nền tảng công nghệ để tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Hiện hệ thống thông tin một cửa điện tử được vận hành có hiệu quả tại Trung tâm PVHCC xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự cơ bản được đảm bảo. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Tại Trung tâm PVHCC, từ ngày 1/7 đến ngày 12/9 đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 99,82% hồ sơ TTHC; 100% TTHC được thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết.

Để người dân dễ theo dõi các TTHC, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, Trung tâm PVHCC xã Tu Vũ đã thực hiện tốt việc hệ thống hóa, niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại trụ sở UBND xã, Trung tâm PVHCC, trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Bố trí bảng niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm dễ nhìn, dễ tra cứu, có minh họa quy trình bằng hình ảnh, mã QR... Không yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu khác ngoài quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn tăng, mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tăng.

Có mặt tại Trung tâm PVHCC xã Tu Vũ để thực hiện thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch, anh Nguyễn Văn Chí, khu 6 cho biết: “Tôi đã được cán bộ Trung tâm PVHCC xã hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục, các giấy tờ cần thiết và cách nộp, nhận hồ sơ trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nộp hồ sơ trực tuyến, qua hướng dẫn tôi nắm được các bước để nếu có công việc cần thực hiện tôi có thể tự nộp hồ sơ mà không cần phải đến làm trực tiếp. Mặc dù số lượng người dân đến trung tâm khá đông nhưng cán bộ đều rất tận tình, lịch sự, hướng dẫn cụ thể”.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, trong thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự giám sát của Nhân dân trong giải quyết công việc hành chính. Tiếp tục triển khai toàn diện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó ưu tiên nhóm tiện ích phục vụ công dân trên môi trường số, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công một cách thuận tiện, bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thu Hà