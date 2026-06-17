Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực: Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp căn cơ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Phú Thọ

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vào chiều 17/6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hoàn thành 12/13 nhiệm vụ có thời hạn do Tỉnh ủy giao, đạt 92,3% và 43/43 nhiệm vụ trọng tâm (đạt 100%) theo kế hoạch của Ban.

Công tác tổ chức bộ máy và biên chế đạt kết quả thực chất khi kiện toàn thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành danh mục vị trí việc làm cho 100% cơ quan khối Đảng, MTTQ và đẩy mạnh đưa cán bộ tỉnh về cơ sở.

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ với việc xem xét, quyết định và cho ý kiến đối với trên 980 lượt cán bộ; hoàn thiện quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo; đưa chỉ số KPI vào đánh giá cán bộ.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng với trên 3.400 đảng viên mới được kết nạp, sàng lọc đưa 228 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đặc biệt, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi tỉnh dẫn đầu cả nước về ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 265.000 đảng viên và vận hành hiệu quả hệ thống Dashboard báo cáo số tự động.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được củng cố, đảm bảo thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự lãnh đạo và ứng cử viên HĐND cấp xã...

Với kết quả đạt được trên các mặt công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò tham mưu sắc bén, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hệ thống chính trị toàn tỉnh vận hành ổn định và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu cho ý kiến, thảo luận, làm rõ những mô hình cách làm hiệu quả và thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc cần ưu tiên giải quyết như: Tiến độ thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ quy hoạch cán bộ tại một số nơi còn chậm; việc triển khai sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng và bố trí nhân sự cấp ủy sau sáp nhập khu dân cư gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn đặc thù; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, gây trở ngại cho việc số hóa hồ sơ và quản lý đảng viên trên môi trường số...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là trong công tác cán bộ, quy hoạch, vị trí việc làm, quản lý biên chế, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số...

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất kiến nghị Trung ương sớm ban hành quy định khung về tiêu chuẩn chức danh Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; cho phép áp dụng linh hoạt hình thức sinh hoạt chi bộ; đồng thời đề xuất cơ chế cụ thể về số hóa hồ sơ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đổi mới, chủ động nghiên cứu, tham mưu những vấn đề mới, khó mang tính đột phá đã được triển khai như xây dựng đội ngũ cán bộ theo chuẩn mực “3 không, 3 có”; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả đầu ra, chỉ số KPI và mức độ hài lòng của người dân và tăng cường quản lý đảng viên gắn với nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản trị ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên nền tảng số...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, nâng cao tầm chiến lược công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, đặc biệt là chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các chỉ đạo của Trung ương về tinh gọn bộ máy.

Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, quy chế làm việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập từ thực tiễn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng được khung về nhân sự theo chi tiêu biên chế và thực tiễn công việc để khắc phục được tình trạng vừa thừa, vừa thiếu trong công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu phải tạo được sự đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai hiệu quả việc đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, đảm bảo thực chất, khách quan; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải bảo đảm tính kế thừa, chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải tăng cường năng lực lãnh đạo và hiện đại hóa ngành Tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện chặt chẽ, khách quan công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng hợp và dự báo tình hình; đồng thời nghiên cứu kỹ Kết luận của Bộ Chính trị về thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề để sớm tham mưu phương án triển khai tại tỉnh.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời nhằm tạo cơ chế thuận lợi nhất cho đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Đinh Vũ