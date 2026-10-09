Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh

Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) vững mạnh toàn diện là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, Hội CCB các cấp có thêm điều kiện để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ngay từ cơ sở. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết để các cấp hội CCB tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội Cựu chiến binh xã Lương Sơn thực hiện hiệu quả mô hình "Đường cây Hội Cựu chiến binh tự quản".

Hội CCB tỉnh hiện có 150 hội cơ sở (gồm 148 Hội CCB xã, phường; Hội CCB Khối UBND tỉnh, Hội CCB Công ty Cổ phần Giấy Việt Nam), với hơn 237.220 hội viên, sinh hoạt ở 3.113 chi hội. Thời gian qua, các cấp hội CCB đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến hội viên. Giữa những biến động của tình hình thế giới và các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, lực lượng CCB luôn là “lá chắn” vững chắc, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hội viên CCB còn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được các cấp hội CCB quan tâm thực hiện toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Công tác phát triển hội viên được triển khai thường xuyên, đúng Điều lệ hội. Các cấp hội chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động cựu quân nhân, CCB đủ điều kiện tham gia tổ chức hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên, củng cố sức mạnh đoàn kết trong tổ chức hội. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được gần 3.700 hội viên. “Xây dựng hội vững mạnh” không tách rời nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trở thành điểm sáng, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống hội. Nhờ sự đồng hành của Hội CCB các cấp thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật và xây dựng các mô hình, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, nghĩa tình đồng đội luôn được thắp sáng qua các hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn. Chính sự quan tâm thiết thực này đã củng cố niềm tin và gắn bó hội viên đối với tổ chức hội.

Để tiếp tục nâng cao vị thế, xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng công tác hội cho đội ngũ cán bộ từ chi hội trở lên. Nội dung tập huấn tập trung vào nghiệp vụ công tác hội, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, công tác kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ. Hội CCB các cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động. Nhiều đơn vị đã sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý hội viên, hệ thống văn bản điện tử, nhóm zalo, thư điện tử và mạng xã hội để trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền hoạt động hội. Việc ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước hiện đại hóa hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên; tăng cường đoàn kết nội bộ; giữ vững nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của hội; đồng thời nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng hoạt động của các cấp hội CCB.

Thu Hà