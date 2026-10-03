Xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và học tập. Người quan niệm học tập là việc rất quan trọng và cần học tập suốt đời: “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi...". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển mạnh mẽ. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, việc xây dựng xã hội học tập không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Quỹ Khuyến học tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tiếp sức cho em tới trường” tại xã Đà Bắc.

Thắp sáng khuyến học, giữ lửa khuyến tài

Đánh giá về những kết quả hoạt động nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Trong giai đoạn 2021-2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền được triển khai chủ động, hiệu quả. Các quyết sách lớn của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị được cụ thể hóa sâu sắc. Nhận thức của người dân, nhất là người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của việc tự học đã chuyển biến rõ rệt; phương thức tuyên truyền dịch chuyển từ “bề rộng” sang “chiều sâu”, ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các mô hình học tập cốt lõi như “Công dân học tập” đạt 50,8% (vượt mục tiêu đề ra); tỷ lệ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác xây dựng quỹ khuyến học được chú trọng, duy trì số dư quỹ cấp tỉnh gần 20 tỷ đồng, bình quân quỹ đạt 32.300 đồng/người dân, là nguồn lực thiết thực nâng bước hàng vạn học sinh nghèo vươn lên trong học tập.

Các đại biểu tham quan mô hình, sản phẩm thân thiện với môi trường tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh.

Trong không khí phấn khởi của năm học mới 2026-2027, một trong những điểm nhấn mang ý nghĩa nhân văn chính là Chương trình “Tiếp sức cho em tới trường”. Từ ngày 10/9 - 15/9, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, cùng cấp ủy, chính quyền 15 xã, phường trao 750 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 375 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững bước đến trường.

Em Lý Thiên Hương - học sinh lớp 4C1, Trường Tiểu học Đà Bắc chia sẻ: “Ở Đà Bắc, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chúng con vẫn luôn cố gắng đến trường, cố gắng học tập... Món quà của các bác, các cô chú không chỉ là sự giúp đỡ quý giá, mà còn là nguồn động viên để chúng con thêm tự tin, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức. Chúng con hứa sẽ chăm ngoan, học thật tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô, sau này lớn lên sẽ tiếp tục sẻ chia yêu thương với cộng đồng”.

Những lời sẻ chia là minh chứng cho sức lan tỏa của truyền thống tương thân tương ái, khẳng định vai trò cầu nối bền chặt của tổ chức Hội Khuyến học trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Khuyến học số, khuyến học xanh vì sự phát triển bền vững

Học sinh Trường TH&THCS Vân Sơn - Phân hiệu thôn Trung Sơn (xã Vân Sơn) yêu thích đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phường.

Bước sang giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới 2026-2031, đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Hội Khuyến học tỉnh đã đề ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Theo đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Oanh, các cấp Hội sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, đánh giá các mô hình học tập trên nền tảng số. Phấn đấu 90% trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cấp hội quản lý và xét duyệt danh hiệu học tập trên nền tảng số. Phát triển 5 mô hình học tập theo hướng “Số hóa - Xanh hóa”, lấy mô hình “Công dân học tập” làm cốt lõi, trong đó chú trọng trang bị kỹ năng số, tư duy xanh và năng lực thích ứng với kinh tế số, xã hội số cho người dân. Phấn đấu tỷ lệ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đạt từ 75-90%; 90% người đạt danh hiệu công dân học tập đáp ứng yêu cầu kỹ năng số.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học vùng khó khăn, tập trung củng cố tổ chức hội cơ sở sau sáp nhập, phát triển mạng lưới Ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đa dạng hình thức huy động Quỹ Khuyến học (phấn đấu đạt mức bình quân 35.000 đồng/người dân), đổi mới phương thức trao học bổng “Học không bao giờ cùng”, kịp thời động viên học sinh nghèo vượt khó ngay từ đầu năm học thay vì chỉ xét kết quả cuối năm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ thành một xã hội học tập tiêu biểu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Có thể khẳng định, xây dựng xã hội học tập không chỉ là hành trình tích lũy tri thức của mỗi cá nhân mà là cội nguồn sức mạnh nội sinh để tỉnh Phú Thọ phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, đội ngũ làm công tác khuyến học Đất Tổ sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức, bồi đắp nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững vàng tiến bước cùng sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Hương Lan