Xử lý chất thải y tế vì môi trường bệnh viện xanh

Cùng với sự gia tăng nhu cầu khám chữa bệnh, lượng chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo vệ môi trường và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm. Trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện đang chú trọng quản lý chặt chẽ chất thải y tế, đầu tư hệ thống xử lý hiện đại nhằm bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, trung bình mỗi ngày có gần 1.200 lượt người đến khám và hơn 600 bệnh nhân điều trị nội trú. Cùng với hoạt động chuyên môn, mỗi ngày bệnh viện phát sinh trên 400kg chất thải y tế nguy hại và khoảng 350m3 nước thải.

Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, bệnh viện thực hiện nghiêm việc phân loại chất thải ngay tại nguồn. Tại các khoa, phòng, chất thải được phân loại riêng theo từng nhóm như chất thải lây nhiễm, chất thải sắc nhọn, chất thải thông thường và chất thải tái chế. Toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý đều được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thực hiện phân loại chất thải y tế ngay sau khi thực hiện thủ thuật cho người bệnh.

Năm 2018, bệnh viện đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 450m3/ngày đêm do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ. Hệ thống được thiết kế đồng bộ, áp dụng công nghệ xử lý sinh học kết hợp khử trùng hiện đại nhằm loại bỏ các tác nhân gây bệnh trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý được quan trắc định kỳ, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Ly Ly - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết: “Bệnh viện duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải và thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định. Đối với chất thải y tế nguy hại, đơn vị thực hiện khử khuẩn, xử lý và chuyển giao cho các đơn vị đủ điều kiện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Công tác kiểm tra, giám sát vận hành lò xử lý rác thải y tế nguy hại được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn môi trường bệnh viện.

Không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, công tác quản lý chất thải y tế cũng được các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện.

Tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, hệ thống thùng chứa chất thải được bố trí đầy đủ tại các khoa, phòng. Từng loại chất thải từ lây nhiễm, sắc nhọn đến chất thải thông thường đều được phân loại, thu gom và vận chuyển theo quy trình riêng biệt.

Bác sĩ Trần Trung Kiện - Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc cho biết: “Việc phân loại chất thải được thực hiện ngay từ nơi phát sinh. Sau khi thu gom, chất thải được lưu giữ đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Đối với nước thải y tế, bệnh viện duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý tập trung, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải”.

Nhân viên y tế Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc kiểm tra, phân loại chất thải y tế tại khu tập kết trước khi vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác quản lý chất thải, bệnh viện còn triển khai đồng bộ mô hình “Bệnh viện xanh - sạch - đẹp” gắn với thực hiện tiêu chuẩn 5S. Khuôn viên được chỉnh trang thường xuyên, cây xanh được chăm sóc, các khu vực khám, chữa bệnh luôn được giữ gìn sạch sẽ, góp phần tạo môi trường điều trị thân thiện cho người bệnh.

Đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, ông Đỗ Đăng Sửu, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Mỗi lần vào tôi nhận thấy môi trường bệnh viện luôn sạch sẽ, gọn gàng. Từ khu điều trị đến hành lang, khuôn viên đều được giữ gìn vệ sinh, tạo cảm giác thoải mái và yên tâm trong quá trình điều trị”.

Mỗi túi rác thải được phân loại đúng quy định, mỗi mét khối nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường đều góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ môi trường sống.

Từ những việc làm cụ thể ấy, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang từng bước xây dựng môi trường bệnh viện xanh, an toàn và thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Nguyễn Toàn