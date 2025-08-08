Xuân Lãng gỡ khó việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn một tháng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Xuân Lãng đi vào hoạt động, tổ chức bộ máy mới từng bước vận hành trơn tru, thông suốt. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, bố trí nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Làng nghề trồng hoa Nhân Vực góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân xã Xuân Lãng.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Xuân Lãng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 thị trấn Thanh Lãng, Đạo Đức và 2 xã Tân Phong, Phú Xuân. Sau sáp nhập, xã Xuân Lãng có tổng diện tích tự nhiên gần 30km2, dân số hơn 48.000 người với 35 thôn.

Nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế phía Nam của tỉnh, xã Xuân Lãng có vị trí giao thông thuận lợi, tiếp giáp nhiều tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 2, đường vành đai 4, gần sân bay quốc tế Nội Bài và các khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương có nhiều làng nghề truyền thống như: Nghề mộc Thanh Lãng, làm bò bía Bảo Đức, nghề thu gom sắt vụn tại Can Bi, nghề trồng hoa cúc tại Nhân Vực... cùng với các loại hình dịch vụ phát triển tại khu vực gần khu công nghiệp. Theo quy hoạch đã được duyệt, trên địa bàn xã có 3 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp, đây là tiền đề cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, sau hợp nhất, xã Xuân Lãng còn nhiều khó khăn: Địa giới hành chính rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, đơn thư, giải phóng mặt bằng và một số vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ. Sau sáp nhập, cơ cấu cán bộ chuyên môn chưa hợp lý so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số vị trí chưa có cán bộ có chuyên môn sâu, nhất là về công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách... dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ...

Làng hoa Nhân Vực được coi là thủ phủ của cúc Kim Cương.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, ngày đầu tiên đi vào vận hành (1/7), HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thông qua nghị quyết thành lập các ban của HĐND xã; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã cơ bản bố trí xong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, từng bước phù hợp với năng lực chuyên môn; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên UBND xã để làm cơ sở, căn cứ triển khai công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đến nay, bộ máy chính quyền cấp xã được kiện toàn, các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn được duy trì, đảm bảo không bị gián đoạn.

Cùng với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo vận hành thông suốt, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, Đảng ủy xã Xuân Lãng đã kịp thời chỉ đạo các nội dung trọng tâm. Trong đó, UBND xã ban hành kế hoạch xử lý các hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích và thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo xử lý dứt điểm, triệt để 42 trường hợp vi phạm đất đai mới, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm. Rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án. Thống kê trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc của các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như cơ sở vật chất, trang, thiết bị tại các trường học trên địa bàn xã để có kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Làng mộc Thanh Lãng được người tiêu trong và ngoài tỉnh tìm đến bởi mẫu mã đẹp, chất lượng và giá phù hợp.

Cơ quan chuyên môn tập trung rà soát toàn bộ vi phạm về đất đai trên địa bàn, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm theo lộ trình. Với những vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm như dồn thửa, đổi ruộng, vấn đề tôn giáo - tín ngưỡng, chuyển địa điểm Trường THCS Thanh Lãng... sớm báo cáo cấp ủy để có hướng chỉ đạo giải quyết...

Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã Xuân Lãng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành, như việc phân cấp quản lý, đầu tư công; đồng bộ phần mềm giữa các hệ thống, có sự tích hợp đầy đủ dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai... để việc giải quyết TTHC thuận lợi; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt và toàn diện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Xuân Lãng phát triển nhanh, bền vững.

Hoàng Nga