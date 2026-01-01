Xuân về trên những công trình trọng điểm

Xuân mới đang về trên khắp nẻo Phú Thọ, điểm tô sắc hồng tươi sáng lên những công trình trọng điểm đang dần hoàn thiện theo nhịp phát triển của tỉnh. Từ các tuyến giao thông kết nối vùng, khu đô thị mới hiện đại đến những dự án phục vụ an sinh xã hội, tất cả đều mang trong mình hơi thở đổi thay mạnh mẽ. Mỗi công trình, mỗi nhịp cầu đều là dấu ấn của sự nỗ lực không ngừng, là niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân vào một Phú Thọ bứt phá, vững bước trong năm mới. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ghi lại những khoảnh khắc rộn ràng trên các công trình trọng điểm - nơi mùa xuân không chỉ hiện hữu trong sắc trời, mà còn trong khí thế làm việc khẩn trương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - công trình trọng điểm tiêu biểu vùng Đất Tổ.

Cầu Phong Châu mới được thiết kế, xây dựng hiện đại, bền vững, đảm bảo an toàn và mỹ quan, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Cây cầu sẽ khôi phục hoàn toàn mạch giao thông huyết mạch quốc lộ 32C, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải hàng hóa; thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ.

Nút giao IC9 tại khu vực đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai kết nối Khu công nghiệp Phú Hà.

Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là công trình giao thông chiến lược, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho vùng Tây Bắc. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác.

Công trình hồ chứa nước Cánh Tạng, một trong những hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam đã chính thức được bàn giao, đưa vào khai thác. Công trình thuộc nhóm trọng điểm cấp I, có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh nguồn nước và phát triển nông nghiệp cho 2 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa.

Tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia ngày 14/11/2025.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc - công trình trọng điểm phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Trường THPT Trần Phú và Trường THCS Tô Hiệu mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

