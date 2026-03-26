Xưởng Bàn Thờ Tâm Linh Việt: Đơn vị sản xuất và cung ứng bàn thờ lớn nhất miền Bắc

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, bàn thờ không chỉ là món đồ nội thất thông thường mà còn là sợi dây kết nối giữa con cháu và tổ tiên. Hiểu được giá trị thiêng liêng đó, Xưởng Bàn Thờ Tâm Linh Việt đã khẳng định vị thế là đơn vị sản xuất, cung ứng bàn thờ lớn nhất miền Bắc, mang đến những sản phẩm chất lượng, chuẩn phong thủy cho hàng nghìn gia đình.

Quy mô xưởng sản xuất bàn thờ lớn nhất miền Bắc

Khi nhắc đến địa chỉ mua bàn thờ uy tín tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Tâm Linh Việt luôn là cái tên được ưu tiên hàng đầu. Khác với các cửa hàng bán lẻ trung gian, chúng tôi sở hữu hệ thống xưởng sản xuất trực tiếp với quy mô lớn.

Xem thêm: https://banthotamlinhviet.vn/ban-tho/ban-tho-dung/

Diện tích xưởng rộng lớn: Với hệ thống nhà xưởng lên đến hàng nghìn mét vuông, chúng tôi đáp ứng được mọi đơn hàng từ bán lẻ hộ gia đình đến bán buôn cho các đại lý.

Hệ thống máy móc hiện đại: Kết hợp giữa công nghệ đục CNC chính xác và bàn tay tài hoa của các nghệ nhân mộc truyền thống.

Nguồn nguyên liệu dồi dào: Kho gỗ tại xưởng luôn có sẵn các loại gỗ quý như Gỗ Gụ, Gỗ Hương, Gỗ Mít, Gỗ Sồi... đảm bảo gỗ đã qua xử lý tẩm sấy kỹ lưỡng, không cong vênh, mối mọt.

2. Danh mục sản phẩm đa dạng tại Tâm Linh Việt

Tại website banthotamlinhviet.vn, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ các dòng sản phẩm thờ tự phù hợp với mọi không gian sống từ chung cư hiện đại đến nhà thờ họ trang nghiêm.

Bàn thờ chung cư hiện đại

Thiết kế tối giản, kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng. Các mẫu bàn thờ treo tường hoặc bàn thờ đứng nhỏ gọn đang là lựa chọn hàng đầu cho các căn hộ tại Hà Nội.

Án gian thờ và Sập thờ truyền thống

Dành cho những không gian phòng thờ riêng biệt hoặc nhà ở truyền thống. Những đường nét chạm khắc rồng phượng, hoa sen tinh xảo giúp không gian thờ tự thêm phần uy nghi.

Tủ thờ gỗ cao cấp

Sản phẩm kết hợp giữa công năng lưu trữ đồ cúng lễ và vẻ đẹp thẩm mỹ cao. Tủ thờ tại Tâm Linh Việt thường được làm từ gỗ Gụ hoặc gỗ Hương với độ bền hàng trăm năm.

Phụ kiện đồ thờ

Ngoài bàn thờ, xưởng còn cung cấp các loại vách ngăn CNC, tranh trúc chỉ, hoành phi câu đối giúp hoàn thiện không gian tâm linh một cách đồng bộ nhất.

3. Tại sao nên chọn Bàn Thờ Tâm Linh Việt?

Giữa hàng trăm đơn vị cung cấp đồ thờ trên thị trường, Tâm Linh Việt vẫn giữ vững niềm tin nơi khách hàng nhờ 4 yếu tố cốt lõi:

Giá thành tốt nhất thị trường (Giá tại xưởng)

Vì là đơn vị sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, khách hàng khi mua sắm tại Tâm Linh Việt sẽ tiết kiệm được từ 20% - 30% chi phí so với mua tại các cửa hàng nội thất thông thường.

Cam kết chất liệu gỗ 100% tự nhiên

Chúng tôi nói không với gỗ ép, gỗ rác hay gỗ kém chất lượng. Khách hàng hoàn toàn có thể về trực tiếp xưởng để kiểm tra mộc (gỗ thô) trước khi chúng tôi tiến hành sơn hoàn thiện.

Kích thước chuẩn thước Lỗ Ban phong thủy

Mọi sản phẩm tại xưởng đều được tính toán kỹ lưỡng theo các cung số đẹp trên thước Lỗ Ban (như Tiến Bảo, Tài Vượng, Đăng Khoa...) với mong muốn mang lại tài lộc và bình an cho gia chủ.

Dịch vụ lắp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng tại Hà Nội và tất cả các tỉnh miền Bắc như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ... Đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu về phong thủy sẽ hỗ trợ lắp đặt đúng vị trí, đảm bảo sự tôn nghiêm.

4. Quy trình đặt hàng chuyên nghiệp tại Tâm Linh Việt

Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Xưởng Bàn Thờ Tâm Linh Việt vận hành theo quy trình 5 bước khép kín:

Tư vấn: Lắng nghe nhu cầu, diện tích phòng thờ để gợi ý mẫu mã phù hợp.

Khảo sát thực tế: Kỹ thuật viên đến tận nhà đo đạc nếu khách hàng có yêu cầu thiết kế riêng.

Sản xuất: Nghệ nhân tiến hành chọn gỗ và chế tác sản phẩm theo đúng cam kết.

Kiểm tra & Hoàn thiện: Sản phẩm được kiểm tra kỹ về kết cấu và độ bóng của sơn trước khi xuất xưởng.

Bàn giao & Bảo hành: Lắp đặt tận nơi và ký cam kết bảo hành dài hạn (lên đến 10-20 năm tùy loại gỗ).

5. Địa chỉ mua bàn thờ uy tín tại Miền Bắc

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ bàn thờ vừa đẹp, vừa bền, vừa hợp túi tiền, hãy liên hệ ngay với Bàn Thờ Tâm Linh Việt. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng gia đình bạn trong việc tạo dựng không gian thờ tự ấm cúng và trang trọng nhất.

Thông tin liên hệ:

Website: https://banthotamlinhviet.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LINH VIỆT

Tên quốc tế TAM LINH VIET JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt TAM LINH VIET.,JSC

Mã số thuế 0109896909

Địa chỉ Số 28 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Xưởng và hàng trưng bày: Địa chỉ Xưởng: 71 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội