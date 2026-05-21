Yên Kỳ lan tỏa thói quen thanh toán số trong cộng đồng

Không còn xa lạ với người dân Yên Kỳ, việc quét mã QR, chuyển khoản hay nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng đang dần trở thành thói quen mới. Kết quả đó có được nhờ sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong thực hiện chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cộng đồng dân cư.

Từng bước thay đổi thói quen

Xã Yên Kỳ bước vào công cuộc chuyển đổi số với không ít khó khăn vì địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi thói quen sử dụng tiền mặt đã ăn sâu trong nếp nghĩ và sinh hoạt của nhiều người dân. Nếu chỉ dừng ở công tác tuyên truyền chung chung, việc triển khai chắc chắn sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn,

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, UBND xã Yên Kỳ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đưa chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Ngay sau đó, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bám sát từng địa bàn dân cư.

Cán bộ, công chức Phòng Văn hóa xã Yên Kỳ triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với các chế độ an sinh xã hội cho người dân.

Trong quá trình triển khai, đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Yên Kỳ đã trực tiếp xuống cơ sở, chủ trì các cuộc họp tháo gỡ khó khăn, rà soát từng phần việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tại các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của xã luôn khẳng định: “Chuyển đổi số không phải là việc riêng của ngành ngân hàng mà là trách nhiệm đồng hành của chính quyền với Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu để tạo niềm tin cho người dân cùng thực hiện”.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chiến dịch chuyển đổi số của xã được triển khai bài bản theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Từ kết quả rà soát thực tế, ngày 14/5/2026, UBND xã đã tổ chức hướng dẫn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chế độ an sinh xã hội cho người dân khu 2 và khu 3 tại Nhà văn hóa khu 3. Tại đây, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng chính sách, từ việc mở tài khoản, kích hoạt dịch vụ đến hướng dẫn kiểm tra số dư và sử dụng điện thoại trong giao dịch.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình, nhiều băn khoăn của người dân về tính bảo mật, an toàn tài khoản hay nguy cơ lừa đảo đã được giải đáp ngay tại chỗ.

Chuyển đổi số đi vào đời sống

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình chuyển đổi số ở Yên Kỳ là việc lấy bộ phận “Một cửa” làm điểm nhấn trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo chỉ đạo của UBND xã, 100% khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại xã hiện được thực hiện bằng hình thức quét mã QR hoặc chuyển khoản. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp giảm thời gian giao dịch mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân khu 3 tiếp cận dịch vụ công trực tuyến trong chương trình chuyển đổi số cộng đồng, góp phần nâng cao kỹ năng số và xây dựng chính quyền số tại xã Yên Kỳ.

Không chỉ đổi mới phương thức quản lý, việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cũng giúp người dân trực tiếp cảm nhận được những tiện ích thiết thực của chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Tửu, thương binh ở khu 3, chia sẻ: “Trước đây, cứ đến ngày nhận trợ cấp là tôi phải nhờ con cháu đưa ra Bưu điện xã, nhiều khi phải xếp hàng rất lâu. Khi xã có chủ trương chuyển đổi số, ban đầu tôi cũng lo lắng vì sợ mất tiền hoặc bị lừa đảo. Nhưng được các cán bộ Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn, giải thích cặn kẽ nên tôi yên tâm mở tài khoản ngân hàng. Giờ đến ngày là tiền chuyển về điện thoại, rất thuận tiện”.

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Yên Kỳ cho thấy hiệu quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Không chỉ dừng lại ở số lượng tài khoản được kích hoạt, điều quan trọng hơn là nhận thức và thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân đang từng bước thay đổi tích cực.

Từ những phiên chợ vùng trung du đến các hoạt động chi trả an sinh tại nhà văn hóa khu dân cư, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân Yên Kỳ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền số, kinh tế số và hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới thông minh, hiện đại.

Thu Hương

UBND xã Yên Kỳ