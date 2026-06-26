Yên Lạc bảo đảm an ninh từ cơ sở

Với mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở, thời gian qua, Công an xã Yên Lạc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT. Qua đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo “lá chắn thép” vững chắc từ mỗi khu dân cư.

Công an xã Yên Lạc trang bị kỹ năng an toàn giao thông, bảo vệ học sinh trước kỳ nghỉ hè 2026.

Xây dựng lực lượng nòng cốt

Ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Yên Lạc đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, quyết tâm xây dựng địa bàn “sạch” về ma túy. Để hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở được đặt ở vị trí trung tâm, tiên phong cho phong trào quần chúng. Xã đã kiện toàn, công nhận 25 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn với tổng số 83 thành viên. Công tác quản lý, lập hồ sơ biên chế, bảo đảm chế độ, chính sách được thực hiện bài bản, khoa học và đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đánh giá về tầm quan trọng của mô hình này, Thượng tá Thiều Quang Hào - Trưởng Công an xã Yên Lạc cho biết: “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Có được điều này là nhờ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt, giúp Công an xã nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh”.

Sự hiện diện thường xuyên của các chiến sĩ an ninh cơ sở tại địa bàn đã mang lại sự an tâm cho Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa bàn không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự phức tạp. Những mâu thuẫn nội bộ nhỏ, tranh chấp đất đai, xích mích tình cảm đều được lực lượng phối hợp cùng chi bộ, Ban quản lý thôn hòa giải dứt điểm tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Công an xã Yên Lạc tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết không phơi nông sản trên đường giao thông.

Điển hình vào hồi 12h00' ngày 4/1/2026, tại khu vực trạm bơm Hóc Sau thuộc thôn Vĩnh Trung 2, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã đã kịp thời kiểm tra, phát hiện 3 thiếu niên có hành vi tàng trữ 17 vật dạng bóng nghi pháo nổ với trọng lượng 0,134 kg, từ đó ngăn chặn kịp thời hiểm họa từ pháo nổ trước dịp Tết Nguyên đán. Cũng với sự phối hợp hiệu quả của lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, Công an xã đã kịp thời xử lý 5 vụ việc, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khác. Đồng thời, tổ chức thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã hội không ma túy”, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội.

Đổi mới vì Nhân dân

Không chỉ tham gia giữ gìn an ninh lối xóm, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở xã Yên Lạc còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý hành chính và chuyển đổi số. Trong chiến dịch thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng đã hỗ trợ làm sạch dữ liệu cho 314 trường hợp trẻ em chưa được đăng ký thường trú; hướng dẫn kích hoạt thành công 7.014 tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và đạt 271/297 tài khoản doanh nghiệp.

Cán bộ Công an xã Yên Lạc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các giấy tờ cá nhân quan trọng lên ứng dụng VNeID.

Sự tận tụy của các chiến sĩ công an được thể hiện qua chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”. Không quản ngại mưa, nắng, hình ảnh các chiến sĩ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ và Đoàn Thanh niên xã tích cực hỗ trợ những công dân yếu thế làm thủ tục định danh lưu động đã để lại ấn tượng sâu sắc. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí, cấp phát thuốc cho hơn 100 người dân thuộc diện chính sách. Chuỗi hoạt động nhân văn này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Xác định tuyên truyền là chìa khóa nâng cao nhận thức pháp luật, Công an xã Yên Lạc đã đổi mới tư duy, đa dạng hóa hình thức tiếp cận. Đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chương trình ngoại khóa phòng, chống đuối nước và an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS thị trấn Yên Lạc; tổ chức ra quân gắn biển cảnh báo “Đã uống rượu bia, không lái xe” tại các nhà hàng, quán ăn và hướng dẫn các chủ cơ sở ký cam kết bảo đảm ANTT. Trước thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường, Công an xã trực tiếp tham mưu UBND xã mở đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ huyết mạch, yêu cầu các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định.

Thời gian tới, Công an xã Yên Lạc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; xác định xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc từ gốc rễ chính là bệ đỡ vững chắc để bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Ngọc Thắng