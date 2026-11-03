Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đường tỉnh 315C đoạn qua xã Vạn Xuân

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân thôn 33, xã Vạn Xuân liên quan đến quá trình thi công công trình sửa chữa tuyến đường tỉnh 315C trên địa bàn xã Vạn Xuân, lãnh đạo UBND xã đã làm việc với đơn vị thi công để kịp thời giải quyết các kiến nghị.

Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã tập kết vật liệu tại hiện trường nhưng chậm tổ chức thi công. Việc này kéo dài trong thời gian nhất định, gây khó khăn cho sinh hoạt hằng ngày của người dân, đồng thời, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong khu vực.

Đơn vị thi công tập kết vật liệu xây dựng trên đường tỉnh 315C đoạn qua thôn 33, xã Vạn Xuân, gây khó khăn nhất định cho việc lưu thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

UBND xã Vạn Xuân đã làm việc với đại diện người dân thôn 33 và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Anh. Các bên đã kiểm tra thực tế, trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai công trình.

Qua làm việc, UBND xã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tình trạng tập kết vật liệu kéo dài, huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân.

Đại diện UBND xã Vạn Xuân và đơn vị thi công thống nhất phương án khắc phục.

Đơn vị thi công đã tiếp thu các ý kiến của UBND xã cũng như những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời, cam kết khẩn trương huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, tập trung tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành hạng mục nền, mặt đường tuyến đường tỉnh 315C trước ngày 5/11/2026 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trong tháng 11/2026.

Đại diện UBND xã Vạn Xuân yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, đơn vị cần bố trí, tập kết và san gạt vật liệu gọn gàng, bằng phẳng; lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành hạng mục nền, mặt đường tuyến đường tỉnh 315C trước ngày 5/11/2026 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trong tháng 11/2026.

Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục theo dõi, phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện công trình trên địa bàn để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm công trình được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt, tuyến đường tỉnh 315C được đầu tư sửa chữa tại 2 đoạn tuyến: Từ Km0+380 đến Km0+522; từ Km1+532 đến Km1+611. Các hạng mục gồm: Tập trung xử lý các vị trí nền, mặt đường hư hỏng; bảo đảm bề rộng nền đường tối thiểu 7,5m, bề rộng mặt đường tối thiểu 5,5m. Kết cấu mặt đường gồm lớp láng nhựa, lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm và lớp đá dăm bù vênh. Lề đường được gia cố bằng bê tông xi măng M250 dày 20cm. Đồng thời, thực hiện vuốt nối tại các vị trí giao cắt, đường ra vào để bảo đảm giao thông êm thuận, an toàn; bổ sung hệ thống đèn vàng nhấp nháy và hộ lan tôn sóng tại các vị trí theo thiết kế được duyệt.

Quốc Hội