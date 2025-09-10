10 khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh trong năm học 2025-2026

Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Theo đó, từ năm học 2025-2026, học phí và tiền học thêm là 2 khoản nhà trường không được phép thu của học sinh.

Dưới đây là 10 khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh trong năm học 2025-2026 và một số khoản thu nhà trường được phép thu và phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới.

Thực hiện: Đinh Tú