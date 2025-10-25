Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định vị thế qua các chương trình hợp tác quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng lớn, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của giáo dục nghề nghiệp y tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với phương châm đào tạo “học đi đôi với hành”, do đó tỷ lệ học thực hành chiếm trên 70% chương trình đào tạo của nhà trường. Toàn trường có hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó trên 86% có trình độ đại học, sau đại học. Nhà trường hiện có 9 bộ phận, 4 khoa, 5 phòng với 3200 sinh viên. Xác định đội ngũ giảng viên là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường chú trọng cử cán bộ, giảng viên đi học tập nâng cao trình độ trong nước và ngoài nước, thu hút cán bộ có trình độ, kỹ năng nghề về giảng dạy.

Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Công ty CP Word Supporty - Tập đoàn Jala Nhật Bản.

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cập nhật xu hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp y tế, trường chủ động thiết lập và mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế, minh chứng bằng những việc làm thiết thực. Trường đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với nhiều cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế uy tín như: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA, Tổ chức KOICA - Hàn Quốc, Tập đoàn Jala Nhật Bản, Tập đoàn giáo dục BLA - Đức...

Bên cạnh đó, trường tham gia tích cực chương trình hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cho Nhật Bản theo Hiệp định Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA), hiện đã có hơn 50 sinh viên sang Nhật làm việc. Qua nhiều năm triển khai, đội ngũ sinh viên tốt nghiệp từ nhà trường đã được đối tác đánh giá cao về tay nghề chuyên môn, năng lực ngôn ngữ, khả năng thích nghi môi trường làm việc quốc tế và tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Trong năm 2025, hơn 20 sinh viên ngành điều dưỡng của trường đã tốt nghiệp và được tuyển chọn sang làm việc tại các cơ sở y tế, viện dưỡng lão và bệnh viện tại Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tập đoàn Jala Nhật Bản. Bước đầu, các em đã hòa nhập tốt với môi trường làm việc và văn hóa bản địa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được người sử dụng lao động và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá tích cực.

Những kết quả bước đầu đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế là minh chứng rõ ràng cho lượng đào chất tạo, uy tín và năng lực hội nhập của trường. Điều này cũng khẳng định hiệu quả thiết thực của các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để trường tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, thông qua các chương trình hợp tác, nhà trường đã cử giảng viên, sinh viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo chuyên đề, chương trình trao đổi học thuật và nghiên cứu chung với đối tác nước ngoài. Tích cực tham gia phát triển mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phục hồi chức năng. Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên.

Trong lĩnh vực hợp tác và ngoại giao văn hóa, nhà trường luôn giữ vai trò tiên phong, tích cực triển khai và mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong hoạt động trao đổi sinh viên và giao lưu học thuật. Nhà trường đã chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với nhiều cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực châu Á, tiêu biểu là các chương trình trao đổi sinh viên với Hàn Quốc thông qua Tổ chức Y tế Thái Bình Dương (PAS). Các hoạt động hợp tác tập trung vào giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm và mở rộng hiểu biết toàn cầu cho sinh viên hai bên. Các chương trình này còn tạo điều kiện để sinh viên nhà trường tiếp cận với phương pháp giáo dục tiên tiến, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường hội nhập trong môi trường quốc tế.

Đặc biệt, giai đoạn 2020 – 2025, nhà trường đã đào tạo hơn 100 lưu học sinh Lào trong các ngành y, dược, góp phần hỗ trợ nước bạn xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Năm 2024 - 2025, hơn 40 lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp và trở về nước công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với những đóng góp đó, nhà trường được nhận giấy khen của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào đã tặng giấy khen cho nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tại phòng thực hành điều dưỡng.

TS.BS Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cho biết: “Với truyền thống 65 năm đào tạo nhân lực y tế, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, gắn đào tạo với phục vụ cộng đồng. Nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, tăng cường khả năng tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế lớn, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp y tế khu vực và quốc tế”.

Hương Giang