6 lý do nên ăn quả sung

Quả sung cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, một số vitamin và khoáng chất. Ăn quả sung có lợi cho sức khỏe, mang lại những lợi ích như giảm viêm, giảm đau bụng kinh và kiểm soát cân nặng lành mạnh.

1. Quả sung Việt Nam và quả sung Mỹ có gì khác nhau?

Quả sung Mỹ (Ficus carica) và sung Việt Nam (Ficus racemosa) là hai loài khác biệt nhưng cùng họ, mang đến những giá trị và trải nghiệm ẩm thực khác nhau.

Sung Mỹ nổi bật với kích thước lớn, vỏ mỏng và đặc biệt là hương vị ngọt đậm, mềm dẻo như mật khi chín, do đó thường được sử dụng như một loại trái cây tươi, sấy khô hoặc nguyên liệu làm mứt.

Quả sung giàu chất xơ và khoáng chất.

Ngược lại, sung Việt Nam lại có kích thước nhỏ, thường mọc thành chùm dày đặc trên thân và có vị chát mạnh khi còn xanh. Chính vị chát này lại là điểm độc đáo, khiến sung ta trở thành loại rau gia vị dân dã không thể thiếu trong các món dưa muối, gỏi hoặc ăn kèm, chứ ít khi được ăn trực tiếp khi chín.

Về công dụng sức khỏe, cả hai đều giàu chất xơ và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch nhưng sung Mỹ được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng tổng thể của trái cây chín, trong khi sung Việt Nam lại được sử dụng trong y học cổ truyền và ẩm thực truyền thống nhờ đặc tính chát và làm se của quả xanh.

2. Lợi ích của quả sung với sức khỏe

Giàu chất chống oxy hóa

Cả phần thịt và vỏ quả sung đều chứa acid phenolic và chất chống oxy hóa flavonoid. Acid phenolic có tác dụng chống viêm mạnh, chúng bù đắp tổn thương tế bào do các nguyên tử không ổn định gọi là gốc tự do gây ra. Sự tích tụ của các gốc tự do có thể góp phần gây ra lão hóa và các bệnh như viêm khớp, ung thư, bệnh tim.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ trong quả sung hỗ trợ nhu động ruột đều đặn. Quả sung cũng chứa prebiotic, là nguồn thức ăn nuôi dưỡng lợi khuẩn. Những vi khuẩn đường ruột có lợi này có thể làm giảm viêm.

Có thể hỗ trợ sức khỏe kinh nguyệt

Ăn quả sung Mỹ sấy khô có thể làm giảm đau bụng kinh. Một nghiên cứu cho thấy những người tham gia ăn quả sung khô có điểm số về mức độ nghiêm trọng và thời gian đau trong ba giai đoạn thấp hơn đáng kể so với những người dùng quế hoặc giả dược. Họ cũng ít bị đau bụng kinh và căng thẳng hơn.

Có thể cải thiện tình trạng viêm

Quả sung có thể hỗ trợ những người mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, viêm khớp, bệnh viêm ruột (IBD) và viêm xoang.

Các hợp chất chống viêm trong quả sung có thể làm giảm hoặc ức chế tác dụng của các dấu hiệu viêm gọi là cytokine.

Có thể giúp hỗ trợ quản lý cân nặng

Nghiên cứu còn hạn chế nhưng ăn trái cây khô như quả sung có liên quan đến việc giảm cân. Tiêu thụ quả sung hợp lý thường xuyên đã được chứng minh là hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong quả sung có thể cải thiện cảm giác no sau bữa ăn và điều hòa lượng đường trong máu.

Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Bổ sung quả sung vào chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng có thể có tác dụng chống ung thư. Quả sung chứa các hợp chất có thể ngăn ngừa sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Hãy nhớ rằng chỉ một loại thực phẩm không thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư. Nhiều nghiên cứu đã xem xét các tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật thay vì trên người. Cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để tìm hiểu mối liên hệ tiềm ẩn giữa quả sung và nguy cơ ung thư.

3. Lưu ý khi ăn quả sung

Không nên ăn quá nhiều quả sung.

Mặc dù hiếm gặp nhưng vẫn có khả năng bị dị ứng với quả sung. Những người bị dị ứng với mủ cao su hoặc phấn hoa bạch dương cũng có thể bị dị ứng với quả sung.

Quả sung là thực phẩm giàu FODMAP - là loại đường mà cơ thể không tiêu hóa hoặc hấp thụ hoàn toàn. Khi FODMAP đi vào ruột già, vi khuẩn sẽ lên men chúng. Quá trình này tạo ra khí và khiến thành ruột bị căng ra. FODMAP có thể gây đau, tiêu chảy hoặc táo bón ở những người bị hội chứng ruột kích thích.

Ăn điều độ: Không nên ăn quá nhiều (đặc biệt là sung khô) để tránh đầy bụng, tiêu chảy do dư thừa chất xơ và đường.

Rửa sạch mủ: Rửa sạch quả (nhất là quả non) để loại bỏ mủ, tránh kích ứng miệng và lưỡi.

Hạn chế cho nhóm người sau:

• Tránh hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang dùng thuốc chống đông máu.

• Hạn chế nếu có tiền sử sỏi thận/mật.

• Thận trọng nếu có hạ đường huyết.

Tót nhất, bạn hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung quả sung thường xuyên vào chế độ ăn uống.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)