10 loại đồ uống buổi tối giúp ngủ ngon hơn, giảm số lần thức giấc giữa đêm

Ngủ ngon giấc không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt. Tham khảo một số loại đồ uống có thể giúp mọi người thư giãn, ngủ ngon hơn và thức dậy với cảm giác sảng khoái hơn.

1. Trà hoa cúc giúp ngủ ngon

Trà hoa cúc chứa một loại flavonoid gọi là apigenin, tác động lên các thụ thể trong não giúp giảm lo âu và thúc đẩy sự thư giãn. Hơi ấm của trà cũng giúp làm dịu hệ thần kinh. Nghiên cứu cho thấy việc nhâm nhi trà hoa cúc có thể cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon, đặc biệt là giảm số lần thức giấc giữa đêm.

2. Uống nước ép anh đào chua dễ ngủ hơn

Loại nước ép này tự nhiên chứa melatonin, hormone báo hiệu cơ thể đến lúc nghỉ ngơi. Nó cũng có đặc tính chống viêm, hỗ trợ phục hồi cơ bắp trong khi ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép anh đào chua giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Lưu ý chọn loại không đường để tránh nạp quá nhiều đường.

3. Trà rễ cây nữ lang

Được sử dụng như một loại thảo dược trong nhiều thế kỷ, rễ cây nữ lang giúp làm dịu hệ thần kinh một cách tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy đây là lựa chọn an toàn và hiệu quả để cải thiện giấc ngủ và ngăn ngừa các rối loạn giấc ngủ.

4. Sữa ấm

Sữa chứa tryptophan, một acid amin tự nhiên giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin để hỗ trợ tâm trạng và giấc ngủ. Việc hâm nóng sữa mang lại lợi ích làm dịu, báo hiệu giờ đi ngủ cho não bộ. Bạn có thể uống nguyên chất hoặc thêm quế, mật ong hoặc siro cây phong.

5. Sữa hạnh nhân

Đây là lựa chọn thay thế phù hợp cho sữa bò. Sữa hạnh nhân chứa tryptophan và có hàm lượng magie cao, giúp ngủ ngon bằng cách thư giãn cơ bắp và dây thần kinh. Bạn có thể uống ấm nếu thích.

6. Sữa vàng (Sữa nghệ)

Thường được pha từ sữa ấm với nghệ, gừng, quế và một chút tiêu đen. Nghệ và gừng có tác dụng chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy nghệ giúp ngủ ngon hơn, quế giúp ổn định lượng đường trong máu khi ngủ và tiêu đen giúp hấp thụ nghệ tốt hơn.

7. Sinh tố chuối

Sự kết hợp giữa chuối và sữa (hoặc sữa hạnh nhân) cung cấp lượng lớn magie, tryptophan và melatonin. Ngoài ra, chuối còn chứa kali, một khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe thần kinh.

8. Trà Ashwagandha

Làm từ rễ cây nhân sâm Ấn Độ, loại trà này có tác dụng làm dịu. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất ashwagandha có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, tổng thời gian ngủ và hiệu quả giấc ngủ. Lợi ích này rõ rệt hơn ở những người bị mất ngủ.

9. Trà hoa oải hương

Uống trà hoa oải hương mang lại tác dụng làm dịu và tạo cảm giác buồn ngủ nhờ hương thơm thư giãn đặc trưng. Một số nghiên cứu xác nhận việc hít hương hoa oải hương cũng có thể cải thiện giấc ngủ.

10. Nước lọc

Nước lọc không chứa calo, giúp ngăn ngừa mất nước - tình trạng có liên quan đến giấc ngủ kém chất lượng. Tuy nhiên, chỉ nên bổ sung vừa phải trước khi ngủ để tránh việc phải thức giấc đi vệ sinh nhiều lần gây gián đoạn giấc ngủ.

Những loại đồ uống nên tránh trước khi ngủ

Cần tránh các loại đồ uống chứa caffeine và thành phần nhân tạo bao gồm:

Cà phê hoặc trà có chứa caffeine.

Nước ngọt hoặc đồ uống có đường khác.

Rượu bia (làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ).

Đồ uống có tính acid (nước cam, nước cà chua, nước bưởi) có thể gây khó chịu dạ dày.

