10 năm tiểu khó, tìm ra nguyên nhân tại Lạc Việt

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là một trong những cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải thăm khám kỹ lưỡng, chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Điển hình là trường hợp của một bệnh nhân 56 tuổi, nhập viên khi xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng hạ vị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u tại cổ bàng quang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tiểu tiện và khiến bàng quang giãn lớn bất thường.

Phẫu thuật nội soi cắt u cổ bàng quang tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, giúp giải quyết tình trạng tiểu khó kéo dài của người bệnh.

Nỗi ám ảnh mỗi lần đi tiểu suốt 10 năm

Bệnh nhân H.K.B., 56 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng đau tức dữ dội vùng hạ vị.

Theo chia sẻ của người bệnh, tình trạng tiểu khó đã xuất hiện từ khoảng 10 năm trước. Mỗi lần đi tiểu là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, thay vì đi khám để tìm nguyên nhân, người bệnh chịu đựng tình trạng này kéo dài trong nhiều năm.

Việc cản trở dòng tiểu kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của bàng quang. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bàng quang của bệnh nhân đã giãn rất lớn, kích thước tăng khoảng 4 lần bình thường.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, tình trạng của người bệnh bắt đầu diễn biến rõ rệt hơn. Những cơn đau vùng bụng dưới xuất hiện kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt. Ban đầu, các triệu chứng chỉ xảy ra từng đợt nên bệnh nhân vẫn cố gắng chịu đựng và chưa đi khám.

Tuy nhiên, khi cơn đau vùng hạ vị ngày càng tăng, trở nên dữ dội và không thể chịu đựng, người bệnh mới quyết định đến bệnh viện.

Phát hiện u cổ bàng quang sau nhiều năm tiểu khó

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có tình trạng tiểu khó mức độ nặng. Bàng quang giãn lớn.

Kết quả thăm khám và đánh giá chuyên khoa cho thấy, tình trạng cản trở đường tiểu liên quan đến một khối tại cổ bàng quang. Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong quá trình dẫn nước tiểu từ bàng quang ra niệu đạo. Khi xuất hiện tổn thương tại khu vực này, dòng nước tiểu có thể bị cản trở, khiến người bệnh gặp khó khăn khi đi tiểu.

Sau khi đánh giá tình trạng cụ thể, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u cổ bàng quang. Ca phẫu thuật được thực hiện trong khoảng 15 phút.

Phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, hỗ trợ hồi phục nhanh

Phẫu thuật nội soi cắt u cổ bàng quang là phương pháp can thiệp qua đường tự nhiên, không cần tạo đường mổ lớn trên thành bụng. Nhờ đó, người bệnh hạn chế được tổn thương mô và giảm mức độ xâm lấn so với phương pháp phẫu thuật mở. Phương pháp này giúp người bệnh có thể xuất viện sớm khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Đối với những trường hợp có biểu hiện rối loạn tiểu tiện kéo dài, việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị. Không phải mọi trường hợp tiểu khó đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám và đánh giá chuyên khoa thay vì tự chịu đựng hoặc trì hoãn việc kiểm tra.

Tiểu khó kéo dài không nên chủ quan

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng đau vùng hạ vị kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt khi đi kèm các biểu hiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, tia tiểu yếu hoặc phải rặn mạnh khi đi tiểu, người bệnh không nên chủ quan.

Trường hợp bệnh nhân H.K.B. là một lời nhắc rằng những bất thường trong tiểu tiện không nên trở thành tình trạng phải “sống chung” trong thời gian dài. Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, thăm khám đúng thời điểm có thể giúp phát hiện bệnh lý sớm hơn và hạn chế những ảnh hưởng không đáng có.

Với định hướng không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chú trọng cập nhật kiến thức y khoa, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và từng bước ứng dụng các kỹ thuật phù hợp trong chẩn đoán, điều trị. Qua đó, bệnh viện hướng tới khả năng tiếp nhận, xử trí hiệu quả hơn các trường hợp bệnh lý phức tạp, đồng thời mang đến cho người bệnh những lựa chọn điều trị an toàn, phù hợp và thuận lợi hơn.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt