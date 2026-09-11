Du học Eduzone – Tận tâm đồng hành cùng học sinh Việt trên hành trình du học Singapore và Philippines trong nhiều năm

Trong những năm gần đây, nhu cầu du học và học tập tại môi trường giáo dục quốc tế của học sinh Việt Nam ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm và đồng hành lâu dài trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Singapore và các chương trình học Tiếng Anh tại Philippines, Eduzone đã trở thành điểm tựa đồng hành của hàng ngàn học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục môi trường học tập quốc tế.

Eduzone nhận danh hiệu “Đối tác có hoạt động tốt nhất” từ trường Đại học James Cook Singapore

Tập trung chuyên sâu vào Du học Singapore và Philippines

Thay vì phát triển dàn trải ở nhiều thị trường khác nhau, Eduzone lựa chọn tập trung chuyên sâu vào hai hướng chính là du học Singapore và học tiếng Anh tại Philippines. Việc tập trung vào hai thị trường sẽ giúp đội ngũ tư vấn viên Eduzone có điều kiện và thời gian cập nhật sâu về chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như những thay đổi trong chính sách tuyển sinh tại hai quốc gia này.Tại Singapore, Eduzone cung cấp nhiều lộ trình học tập dành cho các độ tuổi và mục tiêu khác nhau. Các chương trình trải dài từdu học hè Singapore dành cho học sinh từ 6 tuổi đến các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại những trường đại học danh tiếng của đảo quốc sư tử.

Bên cạnh đó, các chương trình du học tiếng Anh tại Philippines cũng được Eduzone thiết kế linh hoạt, phù hợp với học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đặc biệt, các chương trình du học hè Philippines dành riêng cho học sinh từ 6 tuổi được xem là bước đệm quan trọng, giúp các em có cơ hội sớm tiếp xúc với môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời phát triển kỹ năng tiếng Anh ngay từ nhỏ.

Người dẫn dắt với gần một phần tư thế kỷ kinh nghiệm

Eduzone hiện được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Đăng Hiển, Giám đốc Công ty, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế từ năm 2002. Ông Nguyễn Đăng Hiển đã 3 lần được Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cấp chứng nhận “Chuyên gia giáo dục Singapore”. Dưới sự định hướng của ông, đội ngũ nhân sự Eduzone theo đuổi năm giá trị cốt lõi: tận tâm – tận hiến – trách nhiệm – nhiệt tình – minh bạch.

Theo ông Nguyễn Đăng Hiển chia sẻ về triết lý tư vấn, ông cho rằng tư vấn du học không đơn thuần là giới thiệu trường học hay chương trình đào tạo cho học sinh. Tư vấn du học cần được cá nhân hoá theo từng học sinh, mỗi học sinh có năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp riêng biệt. Vì vậy, quá trình tư vấn cần bắt đầu từ việc lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng và năng lực thực tế của từng em.

Tại Eduzone còn chú trọng cung cấp thêm các nội dung liên quan đến định hướng nghề nghiệp, qua đó giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và mục tiêu dài hạn.

Ông Nguyễn Đăng Hiển - Giám đốc Eduzone, người có kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế từ 2002.

Eduzone xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch tài chính

Minh bạch tài chính luôn là một trong những giá trị được Eduzone đặt lên hàng đầu. Đơn vị cam kết toàn bộ học phí sẽ được học sinh đóng trực tiếp vào tài khoản của nhà trường, Eduzone không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến học phí. Chính nguyên tắc rõ ràng về tài chính cùng việc minh bạch thông tin chương trình học đã góp phần xây dựng niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với Eduzone trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động.

Đồng hành tận tâm trong suốt hành trình du học

Điểm khác biệt của Eduzone so với nhiều đơn vị tư vấn du học khác nằm ở việc không xem thời điểm học sinh lên máy bay là điểm kết thúc dịch vụ. Ngược lại, đây mới là thời điểm khởi đầu cho một chặng đường đồng hành mới, Eduzone tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng giữa học sinh, gia đình và nhà trường nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và thích nghi với môi trường mới.

Tại Singapore và Philippines, Eduzone đều duy trì đội ngũ đại diện hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, đảm nhận các công việc như bố trí chỗ ở, ký túc xá, đón sân bay và hướng dẫn thủ tục nhập học. Không chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần, đại diện Eduzone tại các nước sở tại còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh. Qua đó, các em du học sinh có thêm sự hỗ trợ để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và môi trường học tập mới.

Cùng EDUZONE an tâm trên hành trình du học

Du học là một quyết định quan trọng đối với mỗi học sinh và gia đình. Do đó, việc lựa chọn đơn vị đồng hành phù hợp là bước cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tại Eduzone, mỗi học sinh được nhìn nhận như một hành trình riêng thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung. Việc lắng nghe và định hướng dựa trên năng lực, nguyện vọng của từng em là cơ sở để xây dựng lộ trình phù hợp.

Eduzone luôn hoạt động theo triết lý “Coi việc của khách hàng như việc của mình”, đội ngũ nhân viên luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên mục tiêu lợi nhuận trong suốt quá trình tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đồng hành trong thời gian học tập tại nước ngoài.

Với nền tảng kinh nghiệm lâu năm, cùng phương châm “Tư vấn tận tâm”, Eduzone tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn du học Singapore và Philippines uy tín, hướng đến xây dựng những chương trình du học minh bạch, hiệu quả và phù hợp với năng lực, nguyện vọng của từng học sinh Việt Nam.

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