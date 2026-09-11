Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

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1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 1 lô/thửa đất.
4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:
STT
Thửa đất số
Tờ BĐ
số
Diện tích
Giá khởi điểm
Tiền mua hồ sơ
Tiền đặt trước
Bước giá tối thiểu
(m2)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
1
PL-17
20
179.0
1.342.500.000
200.000
402.000.000
5.000.000
2
PL-16
20
161.2
1.209.000.000
200.000
362.000.000
5.000.000
3
PL-15
20
175.5
1.316.250.000
200.000
394.000.000
5.000.000
4
PL-14
20
150.8
1.131.000.000
200.000
339.000.000
5.000.000
5
PL-13
20
160.1
1.200.750.000
200.000
360.000.000
5.000.000
6
PL-12
20
169.0
1.267.500.000
200.000
380.000.000
5.000.000
7
PL-10
20
133.8
1.003.500.000
200.000
301.000.000
5.000.000
8
PL-9
20
136.4
1.023.000.000
200.000
306.000.000
5.000.000
9
PL-8
20
138.9
1.041.750.000
200.000
312.000.000
5.000.000
10
PL-7
20
141.3
1.059.750.000
200.000
317.000.000
5.000.000
11
PL-6
20
143.7
1.077.750.000
200.000
323.000.000
5.000.000
12
PL-5
20
146.5
1.098.750.000
200.000
329.000.000
5.000.000
13
PL-4
20
146.7
1.100.250.000
200.000
330.000.000
5.000.000
14
PL-3
20
146.2
1.096.500.000
200.000
328.000.000
5.000.000
15
PL-2
20
145.1
1.088.250.000
200.000
326.000.000
5.000.000
16
PL-1
20
136.3
1.022.250.000
200.000
306.000.000
5.000.000
17
PL-18
20
134.0
1.005.000.000
200.000
301.000.000
5.000.000
5. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 19.083.750.000 đồng (Mười chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/9/2026 đến ngày 25/9/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
7.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.
7.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).
8. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước
8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.
8.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.
8.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8h30’ ngày 30/9/2026 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).
Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
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