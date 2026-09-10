Tâm thần phân liệt thể Paranoid – Đừng để sự hiểu lầm khiến người bệnh cô độc

Tâm thần phân liệt là một trong những rối loạn tâm thần ảnh hưởng lớn đến người bệnh, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng người mắc bệnh luôn nguy hiểm hoặc không thể sinh hoạt bình thường. Chính những định kiến này khiến người bệnh dễ bị kỳ thị, tự ti và chậm được điều trị. Theo báo cáo thống kê, tâm thần phân liệt thể Paranoid (thể hoang tưởng) là thể bệnh thường gặp nhất và hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và có sự đồng hành của gia đình.

Tâm thần phân liệt thể Paranoid là rối loạn tâm thần đặc trưng bởi các triệu chứng hoang tưởng và ảo giác. Ở giai đoạn đầu, cảm xúc và khả năng giao tiếp của người bệnh vẫn tương đối bình thường nên các dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Không ít trường hợp được cho là chỉ đang căng thẳng hoặc chịu áp lực trong cuộc sống, khiến việc điều trị bị chậm trễ. Người bệnh thường có cảm giác bị theo dõi, bị hãm hại hoặc nghi ngờ vô căn cứ đối với người thân và những người xung quanh. Một số người nghe thấy những tiếng nói không có thật, mất ngủ kéo dài, dễ kích động hoặc sống khép kín. Khi bệnh tiến triển, khả năng phân biệt giữa thực tế và những suy nghĩ do bệnh tạo ra giảm dần, làm ảnh hưởng đến học tập, công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống.

Một khó khăn trong phát hiện bệnh là các biểu hiện ban đầu thường xuất hiện từ từ. Người bệnh có thể giảm khả năng tập trung, lo âu, tự nói chuyện một mình hoặc phản ứng quá mức trước những tình huống bình thường. Gia đình dễ nhầm lẫn với sự thay đổi tính cách nên không đưa người bệnh đi khám sớm. Khi không được điều trị, các triệu chứng ngày càng rõ rệt và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, người bệnh có thể kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Quá trình điều trị người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, sử dụng thuốc đầy đủ và tái khám đúng hẹn. Việc tự ý ngừng thuốc hoặc điều trị không liên tục có thể làm bệnh tái phát và kéo dài thời gian phục hồi.

Gia đình có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Người thân cần lắng nghe, động viên và đồng hành với người bệnh thay vì tranh cãi hoặc phủ nhận các nội dung hoang tưởng. Sự quan tâm, chia sẻ và môi trường sống ổn định sẽ giúp người bệnh yên tâm điều trị, nâng cao khả năng phục hồi và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì luôn đồng hành cùng người bệnh và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, triển khai các hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng toàn diện, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh sớm ổn định sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tâm thần phân liệt thể Paranoid không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống. Điều quan trọng là nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, đưa người bệnh đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Mỗi người hãy nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần, xóa bỏ định kiến và chung tay tạo môi trường sống cảm thông để người bệnh có cơ hội phục hồi và ổn định cuộc sống.

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