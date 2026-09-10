iPhone 18 Series và iPhone Duo: Tất tần tật về dòng sản phẩm “đắt giá” của Apple!

iPhone 18 Series và iPhone Duo đánh dấu bước phát triển mới trong phân khúc flagship của Apple với hai hướng tiếp cận khác biệt. Trong khi bộ đôi Pro và Pro Max tiếp tục hoàn thiện kiểu dáng truyền thống, iPhone phiên bản Duo mở ra trải nghiệm mới với thiết kế gập.

iPhone 18 Series và iPhone Duo có những phiên bản nào đáng chú ý?

Apple đã giới thiệu bộ ba sản phẩm thế hệ iPhone 18 cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, đánh dấu thế hệ flagship mới của hãng. Cả ba model đều được trang bị chip A20 Pro, nhưng dòng Duo tạo điểm nhấn bằng màn hình gập và khả năng hỗ trợ đa nhiệm.

Pro và Pro Max – Bộ đôi flagship truyền thống mạnh mẽ

iPhone 18 Pro được trang bị màn hình 6,3 inch, trong khi phiên bản Pro Max có kích thước 6,9 inch. Cả hai iPhone 18 Series hỗ trợ ProMotion với tần số quét lên đến 120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi xem nội dung hoặc thao tác.

Flagship truyền thống mạnh mẽ

Bản Pro phù hợp với người thường xuyên, trong khi Pro Max cung cấp không gian rộng cho giải trí và chỉnh sửa hình ảnh. Về hiệu năng, iPhone 18 Pro và Pro Max đều sử dụng chip A20 Pro cùng hệ thống ba camera 48MP Pro Fusion. Camera Main hỗ trợ kiểm soát ánh sáng và chiều sâu trường ảnh linh hoạt hơn khi chụp.

iPhone Duo – iPhone gập đầu tiên mở ra phân khúc mới

iPhone Duo là mẫu iPhone 18 Series gập đầu tiên của Apple, sở hữu màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Khi mở máy, iOS 27 hỗ trợ Split View để hiển thị hai ứng dụng cạnh nhau, thuận tiện cho các tác vụ đa nhiệm. Thiết kế này phù hợp với người thường xuyên theo dõi nội dung trên cùng thiết bị.

Gập mở với màn hình trong và màn hình ngoài

Về cấu hình, iPhone Duo được trang bị chip A20 Pro cùng hệ thống camera 48MP Dual Fusion gồm Main và Ultra Wide. Máy sử dụng khung máy kết hợp ốp bản lề titan, tạo nên kiểu dáng khác biệt so với các mẫu iPhone truyền thống. Mẫu máy này hướng đến nhóm người dùng trải nghiệm thiết kế gập và hiệu năng mới.

Điều gì khiến iPhone 18 Series và Duo trở thành sản phẩm “đắt giá”

Trên iPhone 18 Pro Series, giá trị công nghệ nổi bật đến từ chip A20 Pro, buồng hơi thế hệ mới và camera Main 48MP có khẩu độ thay đổi. Những nâng cấp này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên quay chụp trong điều kiện ánh sáng thay đổi hoặc xử lý các tác vụ nặng.

Trang bị chip A20 Pro thế hệ mới

Với iPhone Duo, điểm khác biệt nằm ở thiết kế gập và không gian hiển thị lớn hơn đáng kể so với iPhone truyền thống. Màn hình trong 7,6 inch, khung máy và ốp bản lề titan cùng iOS 27 tối ưu cho hai màn hình tạo nên trải nghiệm sử dụng riêng biệt.

Mức giá của iPhone 18 Series và iPhone Duo bao nhiêu?

Giá iPhone 18 Series có sự khác nhau giữa từng phiên bản và dung lượng lưu trữ, trong đó iPhone 18 Pro 256GB có giá khởi điểm 1.099 USD, tương đương khoảng 28,9 triệu đồng. iPhone 18 Pro Max 256GB có mức giá khởi điểm 1.199 USD, quy đổi khoảng 31,5 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone Duo 256GB có giá khởi điểm 2.499 USD, tương đương khoảng 65,7 triệu đồng. Mức chênh lệch đáng kể so với dòng Pro đến từ thiết kế gập, màn hình lớn và trải nghiệm đa nhiệm trên hai màn hình. Giá thực tế tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào phiên bản và chính sách phân phối tại thời điểm sản phẩm mở bán.

Mua iPhone 18 Series và iPhone Duo ở đâu uy tín?

Với mức giá từ gần 39 triệu đến gần 65 triệu đồng, người dùng nên ưu tiên kênh phân phối chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. Đặc biệt với các model cao cấp như iPhone 18 Series và iPhone Duo, việc kiểm tra đúng phiên bản, dung lượng và chính sách hậu mãi là yếu tố đáng lưu ý.

CellphoneS hiện cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng và thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm, giá bán cùng chương trình ưu đãi trên hệ thống. Với 18 Series và iPhone Duo, bạn có thể theo dõi CellphoneS để cập nhật những thông tin mới nhất khi sản phẩm được mở bán tại Việt Nam.

iPhone 18 Series và iPhone Duo mang đến hai hướng tiếp cận flagship khác biệt. Với những nâng cấp đáng chú ý cùng mức giá thuộc phân khúc cao cấp, đây là những sản phẩm đáng quan tâm trong hệ sinh thái iPhone mới của Apple. Đừng bỏ lỡ những thông tin mới về 18 Series và Duo được cập nhật tại CellphoneS.