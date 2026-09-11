Thông báo về việc đề nghị phối hợp kê khai, quy chủ sở hữu các ngôi mộ tại khu vực xứ đồng Ao Duối (trước cồng Đình Việt Trì) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Sân vườn, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Hoà Bình, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Để thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm mồ mả tại khu vực xứ đồng Ao Duối (trước cổng Đình Việt Trì) theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, Ban Quản lý dự án phường Thanh Miếu thông báo tới các hộ gia đình, cá nhân có ngôi mộ tại khu vực xứ đồng Ao Duối (trước cổng Đình Việt Trì) phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên hệ với Ban Quản lý dự án phường Thanh Miếu để được kê khai, quy chủ sở hữu nhằm phục vụ công tác kiểm đếm tài sản là mồ mả theo quy định

Mọi thông tin xin liên hệ: Ban Quản lý dự án phường Thanh Miếu.

Địa chỉ: 288, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Cán bộ tiếp nhận thông tin: Nguyễn Thị Vũ Huyền (số điện thoại: 0913.017.289).

Đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026, nếu không có hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kê khai, xác nhận là chủ sở hữu mồ mả tại khu vực xứ đồng Ao Duối (trước cồng Đình Việt Trì) thì sẽ xác định mộ không có người nhận, đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ, lập phương án và tổ chức di chuyển mộ theo quy định.

Ban Quản lý dự án phường Thanh Miếu trân trọng thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

Thông báo số 41 của BALDA phường Thanh Miếu_1789100108.pdf