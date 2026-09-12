Dây đai composite dần thay thế dây đai thép truyền thống

Trong hoạt động vận tải và logistics, việc chằng buộc, cố định hàng hóa, đặc biệt là các kiện hàng nặng, hàng siêu trường, siêu trọng luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe về độ bền và tính an toàn. Suốt nhiều thập kỷ qua, dây đai thép gần như là sự lựa chọn ưu tiên cho những kiện hàng có tải trọng lớn. Tuy nhiên, sự tiến bộ của khoa học vật liệu đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành đóng gói công nghiệp, với sự lên ngôi của các loại vật liệu tổng hợp.

Những "điểm nghẽn"của đai thép truyền thống

Không thể phủ nhận đai thép có ưu điểm lớn về khả năng chịu lực tải tĩnh. Tuy nhiên, trong môi trường vận hành thực tế, vật liệu này bộc lộ không ít rủi ro và hạn chế.

Thứ nhất là vấn đề an toàn lao động. Dây thép có trọng lượng nặng, độ cứng cao và các cạnh viền rất sắc bén. Khi thực hiện thao tác siết hoặc cắt dây, nếu không cẩn thận, lực bung và bật văng của đai thép có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho công nhân. Thứ hai, bản chất kim loại khiến đai thép dễ bị oxy hóa, gỉ sét trong điều kiện thời tiết nồm ẩm hoặc khi vận tải đường biển. Vết gỉ sét này dễ dàng ăn mòn và làm ố hỏng bề mặt của các sản phẩm đắt tiền như máy móc, tôn cuộn, hay các kiện gỗ xuất khẩu. Ngoài ra, độ cứng vĩnh cửu của thép khiến nó không có khả năng đàn hồi, dễ bị đứt gãy nếu kiện hàng bị xô lệch mạnh hoặc sụt giảm thể tích trong quá trình vận chuyển.

Dây đai composite hiện đang được ví như thép tổng hợp của ngành logistics.

Cấu tạo và đặc tính nổi trội của vật liệu thay thế

Để giải quyết triệt để những bài toán trên, các nhà sản xuất vật liệu đóng gói đã phát triển một giải pháp tối ưu hơn. Được cấu tạo từ hàng nghìn bó sợi polyester cường lực bện chặt vào nhau và bao phủ bên ngoài bằng một lớp màng nhựa polymer (polypropylene), Dây đai composite hiện đang được ví như "thép tổng hợp" của ngành logistics.

Sự kết hợp giữa hết cấu sợi dệt và lớp vỏ nhựa tạo nên sự bền chắc.

Sự kết hợp giữa kết cấu sợi dệt và lớp vỏ nhựa mang lại cho vật liệu này những đặc tính vật lý vượt trội:

Độ bền kéo đứt tương đương thép: Một sợi dây composite bản tiêu chuẩn có thể chịu được lực kéo đứt từ hàng trăm đến hàng nghìn kg, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu chằng buộc các kiện hàng công nghiệp nặng, máy móc, vật liệu xây dựng.

Khả năng hấp thụ xung lực: Đây là điểm khác biệt so với đai thép. Khi phương tiện vận chuyển gặp sự cố phanh gấp, rung lắc mạnh hay va đập, đai composite có độ co giãn đàn hồi nhất định để hấp thụ lực tác động, sau đó ngay lập tức co lại để tiếp tục siết chặt kiện hàng, đảm bảo hàng hóa không bị lỏng lẻo.

Mềm mại và an toàn: Lớp vỏ polymer bên ngoài giúp dây đai mềm mại, linh hoạt, không có cạnh sắc. Điều này giúp bảo vệ tuyệt đối bề mặt hàng hóa (kể cả hàng hóa có góc cạnh mềm như thùng carton, hàng sơn phủ) và loại trừ hoàn toàn nguy cơ tai nạn lao động do đai bật văng.

Lý do các doanh nghiệp dịch chuyển sang sử dụng đai composite

Bên cạnh yếu tố an toàn và bảo vệ hàng hóa, hiệu quả kinh tế là động lực chính khiến các doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu dần quay lưng với đai thép.

Trọng lượng của dây đai composite nhẹ hơn thép tới 6 lần. Yếu tố này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí vận chuyển và lưu kho. Công nhân cũng thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn, giảm bớt sự mệt mỏi và tăng năng suất lao động. Hơn thế nữa, vật liệu composite hoàn toàn trơ với môi trường hóa chất, không bị gỉ sét, chịu được tia UV và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo tính nguyên vẹn cho hàng hóa trong suốt các hải trình dài ngày.

Về mặt thiết bị, dụng cụ siết đai composite có cấu tạo đơn giản, ít bị mài mòn và chi phí bảo dưỡng thấp hơn rất nhiều so với các loại kìm siết và máy đóng đai thép chuyên dụng. Sự kết hợp giữa đai composite và con bọ thép mạ kẽm (khóa đai) tạo ra một hệ thống chằng buộc có độ siết chặt hoàn hảo, không bị tuột mối nối dưới áp lực cao.

Sự chuyển dịch từ đai thép sang vật liệu tổng hợp không chỉ là giải pháp tình thế mà là xu hướng phát triển bền vững của ngành logistics hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ chằng buộc tiên tiến không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đóng gói mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, nâng cao uy tín trong mắt các đối tác toàn cầu.

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