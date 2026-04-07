105 giáo viên khu vực Vĩnh Phúc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

Từ ngày 7-10/4, tại Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 tại cụm 3 khu vực Vĩnh Phúc.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm nay, Sở GD&ĐT lựa chọn 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Tại cụm 3 khu vực Vĩnh Phúc, hội thi có sự tham gia của 105 giáo viên THCS đến từ 36 xã, phường và Trường phổ thông liên cấp Newton. Trong đó, môn Ngữ văn có 37 giáo viên, môn Lịch sử có 33 giáo viên, môn Vật lí có 35 giáo viên dự thi.

Các giáo viên sẽ trải qua 2 phần thi: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn và thực hành 1 tiết dạy theo kế hoạch giáo dục.

Các giáo viên thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục các môn.

Hội thi được tổ chức nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các nhà trường; tạo động lực, cơ hội cho giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội thi cũng là một trong những căn cứ để Sở GD&ĐT đánh giá thực trạng đội ngũ, củng cố lực lượng giáo viên cốt cán phục vụ cho các hoạt động chuyên môn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thu Hoài