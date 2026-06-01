12 năm “gieo chữ” và lan tỏa yêu thương

Ròng rã suốt 12 năm, cô giáo Trà Thị Thu ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập gắn bó với vùng cao Nam Trà My (Đà Nẵng) để “gieo chữ” và lan tỏa yêu thương. Cô không chỉ đứng lớp mà còn trở thành người mẹ, người chị, người bạn đồng hành của các thế hệ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô giáo như mẹ hiền

Buổi sáng, khung cảnh ở Nam Trà My hết sức thanh bình. Phóng tầm mắt về phía thung xa, những làn khói trắng vương vấn trên nương rẫy. Câu chuyện cô giáo Trà Thị Thu kể giúp tôi hiểu thêm về ý chí, nghị lực của người giáo viên miệt mài “cắm bản, gieo chữ” nơi vùng cao heo hút...

Năm 2014, Trà Thị Thu tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, về nhận công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập và được phân đến điểm trường Tu Gia, sau đó chuyển qua các điểm trường: Răng Dí, Mô Rỗi và giờ đây là điểm trường Tắk Pổ.

Cô giáo Trà Thị Thu cùng các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày chia tay vùng quê Thăng Bình (Quảng Nam) lên điểm trường Tắk Pổ, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (nay là Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), Thu vừa tròn 20 tuổi. Ngày ấy, bà con thường gọi điểm trường này là “cổng trời” vì vị trí điểm trường ở trên đỉnh núi cheo leo không có điện lưới, không sóng điện thoại, mịt mù sương giăng. Vào mùa nắng ráo còn có thể đi được xe máy, mùa mưa, đường đến điểm trường hết sức gian nan, cô và trò phải leo dốc đến bở hơi tai khoảng 3-4 giờ đồng hồ mới tới nơi.

“Ngày ấy, điểm trường Tắk Pổ là một lớp học tạm bợ được dựng trên nền đất với mái lá, tranh tre. Mùa nắng nóng như thiêu đốt, mùa mưa lạnh thấu xương. Nan giải nhất là những ngày mưa gió, đường lầy lội, nước lũ chảy xiết cô lập các bản làng. Học sinh không đến lớp, cô chỉ biết ôm gối, buồn nẫu ruột ngồi nhìn mưa rơi... Những lúc như vậy, em cũng nản lắm. Nhưng rồi ngày qua ngày, những gương mặt thơ ngây, trong trẻo cùng tiếng ê a đánh vần của các em nhỏ vùng cao và sự đùm bọc của bà con thôn bản đã níu chân em...”, cô giáo Trà Thị Thu chia sẻ.

Do điều kiện, hoàn cảnh gia đình của phụ huynh còn khó khăn nên nhiều học sinh ở lại bán trú, bởi vậy, lớp học của cô giáo Trà Thị Thu khá đặc biệt. Hầu như cả ngày cô trò quây quần bên nhau. Buổi sáng, cô dạy chính khóa, lên lớp bài mới. Đầu giờ chiều, cô kiểm tra bài cũ, bồi dưỡng, kèm cặp những học sinh yếu. Cuối giờ chiều, cô trò cùng nhau lên rừng hái măng, tìm rau, hoặc xuống suối mò cua, bắt ốc để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tối đến, cô trò chụm đầu chuẩn bị đồ dùng học tập, cắt dán vật mẫu, học hát...

Thu tâm sự: “Chúng em ở trên này không chỉ là cô giáo mà còn phải trở thành người mẹ, người chị của các em học sinh. Cô ở xa gia đình, trò học xa nhà, cứ thế mà nương tựa, đùm bọc, yêu thương nhau, chắt chiu từng con chữ. Buổi đầu gian khổ, thiếu thốn, đôi khi thấy nản, nhưng khát khao mang cái chữ, mang tri thức đến với trẻ em nghèo vùng cao đã níu chân chúng em...”.

Tại điểm trường Tắk Pổ, cô giáo Trà Thị Thu cùng các cô nuôi dưỡng 10 em nhỏ từ 3 đến 7 tuổi, ở cách xa trường 2 giờ đồng hồ đi bộ. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà lại xa nên các em ở lại trường học cả tuần. Hằng ngày, các cô quan tâm chăm sóc học sinh từ giấc ngủ đến việc học hành. Nhiều đêm, các em vì nhớ nhà nên khóc thút thít không chịu ngủ. Những lúc như vậy, các cô lại ân cần ôm ấp vào lòng để các em dễ ngủ... Việc chăm sóc 10 đứa trẻ cả năm học giống như những đứa em, đứa con thật sự rất khó đối với những giáo viên trẻ xa quê như Thu và các đồng nghiệp.

Cô giáo Trà Thị Thu cùng các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Góp sức giúp đồng bào thoát nghèo

Ngày qua ngày, tiếp xúc với phụ huynh và các em học sinh vùng cao, cô giáo Trà Thị Thu thấy cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt, ăn, ở của bà con tạm bợ, thu nhập bếp bênh. Từ cảm nhận ấy, Thu nghĩ mình phải làm điều gì đó để giúp đỡ bà con vươn lên thoát nghèo, tạo dựng cuộc sống.

Bắt đầu từ năm 2015, Trà Thị Thu tham gia Câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” do thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ khởi xướng. Từ đó, cô bắt đầu hành trình thiện nguyện với mong muốn góp phần thay đổi cuộc đời của học sinh nghèo vùng cao Đà Nẵng.

Cô giáo Trà Thị Thu dẫn các em học sinh lớp 1 vào năm học mới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ năm 2015 đến 2022, Trà Thị Thu đã cùng Câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ xây được 2 cây cầu dân sinh ở xã Trà Nam trị giá 400 triệu đồng; xây dựng 9 điểm trường ở xã Trà Tập (cũ) trị giá hơn 1 tỷ đồng, 50 mái nhà tình nghĩa trị giá hơn 2 tỷ đồng. Trà Thị Thu còn đứng ra vận động và tổ chức thực hiện Chương trình “Bầu sữa yêu thương” hằng tháng cho hàng trăm học sinh với trị giá gần 500 triệu đồng và hàng nghìn bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh miền núi theo từng năm học trị giá khoảng 400 triệu đồng...

Không chỉ quan tâm đến học trò, cô giáo Trà Thị Thu còn cảm thông, chia sẻ với những gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chính cô đã khởi xướng và vận động các nhà hảo tâm xây dựng 50 nhà vệ sinh (tổng trị giá gần 200 triệu đồng) tặng bà con làng Tu Nương và Răng Chuổi thuộc xã Trà Tập (cũ); kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ làm đường bê tông vào làng Tu Nương trị giá hơn 200 triệu đồng; mua hàng trăm phần quà, tổ chức chương trình Tết Trung thu cho học sinh trong xã.

Trong những năm qua, cô giáo Trà Thị Thu đã vận động và trao hơn 7.000 phần quà đến học sinh và bà con. Cô còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gần 3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học như: Bàn ghế, ti vi, đồ chơi, máy tính, máy in... cho học sinh và thầy, cô giáo. Từ năm 2023 đến nay, cô đã tích cực vận động thực hiện nhiều dự án thiện nguyện có sức lan tỏa lớn, như: Chương trình “Đi học trên núi” giúp các em học sinh mồ côi cha mẹ trị giá hơn 300 triệu đồng; Chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày” giúp 40 học sinh tại điểm trường Lăng Lương trị giá 100 triệu đồng; kết nối với các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ gần 3.000 bộ đồng phục, áo ấm, áo mưa cho học sinh miền núi với trị giá gần 300 triệu đồng...

Khi được hỏi: “Điều gì khiến em vượt qua khó khăn để trụ vững nơi vùng núi xa xôi này?”, Thu nhỏ nhẹ trả lời: “Học tập Bác Hồ tấm lòng nhân ái, yêu thương nhân dân nên em mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bà con và các em học sinh vùng cao có một tương lai tốt đẹp, no ấm hơn...”.

Cô giáo Trà Thị Thu cùng các em học sinh trong ngày bế giảng năm học. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thương học trò, không nỡ rời xa...

Tôi hỏi Thu: “Có điều kiện để chuyển về dưới xuôi dạy học, nhưng lý do gì khiến em quyết định gắn bó với vùng cao gian khó này suốt 12 năm qua?”. Cô trả lời: “Học sinh vùng cao tuy còn nhiều khó khăn về đời sống vật chất nhưng các em rất tình cảm, luôn kính trọng và yêu thương thầy cô. Vì vậy, em không nỡ rời xa nơi này...”.

Tấm lòng nhân ái, bao dung và tình yêu, trách nhiệm đối với trẻ em vùng cao của cô giáo Trà Thị Thu có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từng phát biểu: Hình ảnh cô giáo Trà Thị Thu cắm bản ở điểm trường Tắk Pổ là một trong nhiều hình ảnh đẹp cho sự dấn thân, tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Chúng ta cần ghi nhận và trân quý sự cống hiến đó. Tôi mong rằng không chỉ tổ chức đoàn mà các cơ quan, đoàn thể của ngành giáo dục và cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ khẳng định, dấn thân, để họ phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình ở những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Nhắc về cô giáo Trà Thị Thu, em Hồ Thị Minh Phúc, học sinh lớp 1/2, Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An, hồn nhiên nói: “Chúng em ai cũng thương yêu cô giáo Thu. Cô giáo dạy chúng em biết đọc cái chữ, cho chúng em áo đẹp, bánh ngon. Chúng em thương yêu cô nhiều lắm!”...

Cô giáo Trà Thị Thu.

Tận tâm với sự nghiệp trồng người nơi vùng cao heo hút, trong những năm qua, cô giáo Trà Thị Thu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Cô là một trong 10 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023. Nhiều năm liền, Trà Thị Thu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Chiều ở vùng núi Nam Trà My thân thương đến lạ. Bao giọng nói, lời ru, tiếng trẻ ê a đánh vần pha trộn giữa tiếng Kinh và tiếng Cơ Tu nghe thiết tha như tấm lòng của người dân nơi vùng đất này. Phút chia tay, tôi nhớ mãi câu nói của cô giáo Trà Thị Thu: “Trong ánh mắt học trò, em muốn mình là người thắp lên ước mơ. Trong lòng người dân nơi đây, em mong mình là người gieo niềm tin”.

Theo qdnd.vn