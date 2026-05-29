Kỹ sư trẻ giữ “mạch sống” giữa trùng khơi

Giữa Biển Đông mênh mông, nơi những giàn khoan ngày đêm rền vang tiếng máy, kỹ sư Nguyễn Quốc Cường đã có hơn 5 năm gắn bó với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, lặng lẽ với những ca trực trắng đêm giữa đại dương, những thao tác kỹ thuật tưởng chừng khô khan. Bằng tri thức và sức trẻ, với trách nhiệm giữ cho “dòng khí không ngừng chảy”, người kỹ sư trẻ đã cống hiến hàng loạt sáng kiến giá trị, giữ nhịp vận hành của những công trình dầu khí giữa biển khơi.

Ước mơ lớn lên cùng tiếng sóng

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), nơi nhịp sống của người dân ít nhiều gắn với ngành dầu khí, tuổi thơ của Nguyễn Quốc Cường cũng lớn lên cùng tiếng sóng và những câu chuyện ngoài khơi của cha mình - một người thợ từng nhiều năm làm việc trên các công trình biển.

Những buổi tối trong căn nhà nhỏ, cậu bé Cường thường ngồi nghe cha kể về mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Thiên Ưng, Sư Tử Đen..., về những giàn khoan đứng sừng sững giữa biển trời, về những chuyến trực kéo dài hằng tuần, về những đêm không ngủ giữa sóng lớn và cả những giọt mồ hôi mặn chát vị biển. Ngày ấy, cậu bé chưa hiểu hết sự gian khó của nghề dầu khí, nhưng trong tâm trí non trẻ, biển hiện lên như một thế giới vừa dữ dội vừa kỳ vĩ. Đó không chỉ là nơi khai thác tài nguyên cho đất nước, mà còn là nơi thử thách ý chí con người. “Có lẽ chính từ những câu chuyện của cha mà ước mơ ra giàn khoan lớn dần lúc nào tôi cũng không biết”, Cường nhớ lại.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp ngành Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Cường nộp hồ sơ vào Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nơi cha anh từng dành cả tuổi trẻ gắn bó. Ngày nhận tin trúng tuyển, anh không chỉ vui vì tìm được công việc đúng chuyên ngành, đó còn là cảm giác mình đang nối tiếp một hành trình - hành trình mà đời cha anh đã lặng thầm cống hiến sức trẻ cho những giàn khoan ngoài thềm lục địa.

Kỹ sư Nguyễn Quốc Cường tại giàn nén khí Mỏ Rồng - Đồi Mồi.

Cường vẫn nhớ rất rõ chuyến trực thăng đầu tiên ra giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi. Từ trên cao nhìn xuống, giàn khoan hiện ra giữa biển khơi như một khối thép khổng lồ đứng vững giữa mênh mông sóng nước. “Lúc ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng con người Việt Nam có thể làm được những điều lớn lao đến thế nào giữa biển khơi...”, anh kể.

Khoảnh khắc ấy đánh dấu bước chuyển từ một người từng nghe kể chuyện biển thành người trực tiếp viết tiếp câu chuyện của chính mình nơi đại dương bao la.

Khi biển không còn là giấc mơ

Ra giàn, Cường mới hiểu rằng phía sau vẻ hùng vĩ của những công trình dầu khí là một môi trường lao động đầy áp lực. Tiếng máy nổ vang lên suốt ngày đêm. Những hệ thống thiết bị hoạt động liên tục với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đến từng chi tiết. “Vạn sự khởi đầu nan”, với Cường, đó chưa bao giờ là một câu nói sáo rỗng. Những ngày đầu, anh vừa học việc, vừa trực tiếp tham gia vận hành hệ thống, vừa phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra kỹ thuật khắt khe.

Giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi là nơi tập kết khí của toàn mỏ. Nếu hệ thống dừng hoạt động, lượng khí khai thác có thể buộc phải đốt bỏ, gây thiệt hại kinh tế lớn, đồng thời ảnh hưởng tới môi trường và gián đoạn quá trình khai thác dầu. “Áp lực lớn nhất là mọi thứ phải chính xác tuyệt đối. Chỉ cần giàn khoan ngưng hoạt động một giờ, là thiệt hại đến hàng chục triệu USD. Vì thế không có chỗ cho sai sót nào, dù nhỏ nhất”, anh nói.

Kỹ sư Nguyễn Quốc Cường (bên trái) xử lý sự cố shutdown máy nén thấp áp Booster Compressor (BCP) giàn DGCP do nhiệt độ máy nén tăng cao.

Nhiệt độ ngoài trời có khi vượt quá 40 độ C. Gió biển khô rát. Tiếng động cơ vang dội liên hồi. Những bộ quần áo bảo hộ kín mít khiến người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. “Lúc làm việc thì không còn thời gian để nghĩ mình sợ hay không sợ nữa, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khó khăn lớn nhất đôi khi không nằm ở công việc mà là cảm giác cô đơn giữa biển khơi trong những đêm trực dài. Xa đất liền, xa gia đình, xung quanh chỉ có tiếng sóng và tiếng máy móc. Có lúc vừa lo sự cố kỹ thuật, vừa cảm thấy mình rất nhỏ bé giữa biển. Những lúc như vậy tôi càng quyết tâm tập trung vào công việc để vượt qua”, anh chia sẻ.

Giữa đại dương mênh mông, người kỹ sư trẻ dần học cách trưởng thành bằng chính những thử thách ấy.

Những sáng kiến tiết kiệm hàng chục nghìn USD bắt đầu từ ca trực đêm

Nếu chỉ dừng lại ở việc vận hành thiết bị, câu chuyện của Nguyễn Quốc Cường có lẽ cũng giống như nhiều kỹ sư trẻ khác đang làm việc ngoài khơi. Điều làm nên dấu ấn riêng ở anh chính là tinh thần không chấp nhận dừng lại. Trong guồng quay lặp đi lặp lại của các ca trực, giữa áp lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống, Cường vẫn giữ cho mình một thói quen: Mỗi khi gặp một vấn đề, anh không chỉ tìm cách xử lý mà luôn tự hỏi “Liệu có thể làm tốt hơn không?”. Chính câu hỏi ấy đã mở ra những ý tưởng mới.

Chỉ trong hai năm 2022-2023, anh có 6 sáng kiến được áp dụng trên toàn hệ thống giàn, tiêu biểu như: Sáng kiến “Nâng cao độ đảm bảo an toàn và giám sát cho các máy nén cao áp GTC bằng cách lắp thêm sensor đo nhiệt độ cho ổ bi outboard thrust bearing, tăng độ tuổi cho ổ bi vị trí Outboard Thrust Bearing, bảo vệ hoạt động an toàn cho máy” giúp tiết kiệm 3.472 USD; sáng kiến “Nâng cao độ an toàn trong vận hành máy phát điện GTG bằng cách thêm tín hiệu cảnh báo sớm khi switch PDS1020 tác động”, tiết kiệm được 5.642 USD; sáng kiến “Cải hoán hệ thống quạt làm mát cho Tủ điều khiển ESD tầng Topsite nhằm tăng hiệu quả làm mát thiết bị bên trong tủ, giúp giảm thiểu tần suất hư hỏng card điều khiển và nâng cao độ hoạt động tin cậy của thiết bị”, tiết kiệm được 14.757 USD; sáng kiến “Nâng cao độ đảm bảo an toàn và giám sát cho các máy nén cao áp GTC bằng cách lắp thêm sensor đo nhiệt độ cho ổ bi LPC Suction & Discharge Journal Bearing”, tiết kiệm 4.297 USD...

Kỹ sư Nguyễn Quốc Cường kiểm tra bảo dưỡng các tủ junction box trên giàn nén khí.

Kỹ sư Cường kể về những đêm trực 2-3 giờ sáng, khi máy móc gặp sự cố, sản xuất bị gián đoạn. Những lúc đó, anh tự hỏi: “Tại sao mình không tìm cách phòng ngừa từ trước?”. Từ những trăn trở ấy, anh bắt tay vào nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật.

Anh cho biết, trước đây, nếu một cảm biến gặp lỗi, hệ thống có thể phải dừng hoạt động, kéo theo nhiều hệ lụy. Giải pháp của anh là bổ sung một lớp giám sát, giúp tăng độ tin cậy của thiết bị. Sáng kiến này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro dừng máy ngoài ý muốn mà còn tiết kiệm chi phí hàng nghìn USD. “Ý tưởng không ở đâu xa, nó đến từ chính những khó khăn mình gặp mỗi ngày. Sản xuất dầu khí khâu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối, nếu giàn ngưng hoạt động thiệt hại rất lớn”, Cường chia sẻ.

Giữa môi trường tưởng chừng chỉ có những quy trình cứng nhắc, những sáng kiến của kỹ sư trẻ Nguyễn Quốc Cường cho thấy vẫn luôn có chỗ cho sự sáng tạo, cho những người trẻ dám nghĩ, dám làm.

Lặng lẽ giữ dòng khí chảy về đất liền

Hơn 5 năm gắn bó với biển, điều lớn nhất mà Nguyễn Quốc Cường nhận được có lẽ không nằm ở những con số làm lợi hay thành tích chuyên môn, đó là sự trưởng thành, là cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều giờ căng thẳng xử lý thành công một sự cố kỹ thuật, là niềm vui khi hệ thống vận hành ổn định trở lại sau một ca trực dài, và là khoảnh khắc nhìn những dòng khí tiếp tục được dẫn về đất liền sau bao nỗ lực âm thầm của những con người ngoài khơi. “Có những cảm giác mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Ở đây, tôi được lắng nghe, được tin tưởng. Đó là điều khiến mình muốn gắn bó lâu dài”, anh chia sẻ.

Điều đáng quý ở Cường không chỉ là những sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn USD, mà còn là tinh thần trách nhiệm của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến; như nhận xét của anh Nguyễn Chính Thi, Giàn phó Giàn nén khí mỏ Rồng: “Cường là kỹ sư trẻ nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những sáng kiến của Cường không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn thể hiện tinh thần làm chủ khoa học công nghệ của người lao động trẻ hôm nay”.

Kỹ sư Nguyễn Quốc Cường (bên trái) đang hiệu chuẩn transmitter hệ thống gaslift metering của giàn nén khí Mỏ Rồng - Đồi Mồi.

Anh không xuất hiện nhiều trên những diễn đàn lớn, cũng không ồn ào với những thành tích hào nhoáng, nhưng chính sự tận tụy âm thầm đã góp phần giữ vững nhịp vận hành của ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giá trị của sự cống hiến không nằm ở những điều lớn lao được gọi tên, mà nhiều khi bắt đầu từ những ca trực lặng thầm giữa biển khơi, từ trách nhiệm với từng con ốc, từng cảm biến, từng dòng khí đang ngày đêm chảy về đất liền. Bình dị thôi, nhưng cao quý biết bao.

Theo qdnd.vn