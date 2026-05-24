Sắc áo xanh tiếp sức mùa thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Cùng với sự chuẩn bị của ngành giáo dục và các địa phương, chương trình “Tiếp sức mùa thi” cũng đang được tuổi trẻ Phú Thọ khởi động. Các đội hình tình nguyện đang rà soát phương án hỗ trợ thí sinh, bố trí đội hình phân luồng giao thông, sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.

Khẩn trương chuẩn bị “Tiếp sức mùa thi”

Khi học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cũng là lúc các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Từ việc thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh đến phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, mọi công việc đều được triển khai sớm với tinh thần chủ động và trách nhiệm.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, chương trình năm nay tập trung vào nhiều nội dung thiết thực như hướng dẫn quy chế thi, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp trở ngại trong việc đi lại. Không chỉ dừng ở hỗ trợ hậu cần, các đội hình tình nguyện còn được định hướng tham gia tiếp sức tinh thần cho học sinh trước kỳ thi.

Những hoạt động hỗ trợ thiết thực tại điểm thi góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng (Ảnh chụp tại điểm thi trường PT DTNT THPT Hoà Bình).

Tại phường Hòa Bình, 5 đội hình “Tiếp sức mùa thi” đã được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm tình nguyện viên. Những ngày này, các bạn trẻ đang tất bật chuẩn bị bàn ghế, khu vực hỗ trợ, rà soát nhu yếu phẩm cần thiết và xây dựng phương án phối hợp tại các điểm thi. Nguyễn Thùy Linh, trú tại tổ 5 phường Hòa Bình, người đã có 2 năm tham gia chương trình chia sẻ, điều khiến em nhớ nhất sau mỗi mùa thi không phải sự vất vả mà là cảm giác được góp một phần nhỏ giúp các sĩ tử thêm yên tâm bước vào phòng thi.

Không khí chuẩn bị khẩn trương hiện diện ở nhiều điểm trường, nhưng phía sau đó là sự chu đáo và tận tâm của những người trẻ. Từ chai nước mát, cây bút dự phòng đến việc hướng dẫn phụ huynh nơi chờ con, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng với mong muốn không để bất cứ thí sinh nào gặp khó khăn trong kỳ thi.

Theo anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn phường Hòa Bình, bên cạnh việc hỗ trợ điều kiện cần thiết tại điểm thi, lực lượng đoàn viên, thanh niên đặc biệt chú trọng công tác tiếp sức tinh thần cho học sinh. “Chúng tôi mong muốn các em bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái, tự tin nhất. Hy vọng chương trình sẽ góp phần lan tỏa năng lượng tích cực để mỗi mùa thi giảm bớt áp lực, thêm nhiều dấu ấn của tuổi trẻ”, anh Hùng chia sẻ.

Giữa những ngày hè oi nóng, hình ảnh các đoàn viên, thanh niên tất bật chuẩn bị cho mùa thi đang góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của chương trình “Tiếp sức mùa thi” - nơi tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện bằng những hành động bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, động viên thí sinh sau buổi thi trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (phường Thống Nhất).

Hơn hai thập kỷ kể từ khi được phát động, “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Điều đọng lại sau mỗi mùa thi không chỉ là những chai nước miễn phí hay những tuyến đường được phân luồng thông suốt, mà còn là cảm giác yên tâm của thí sinh, sự vơi bớt lo lắng của phụ huynh trước thời khắc quan trọng.

Năm nay, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại điểm thi, nhiều cơ sở Đoàn còn triển khai các nội dung tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm ôn tập cho học sinh cuối cấp. Những cuộc trò chuyện ngắn trước giờ thi, những lời động viên giản dị hay sự đồng hành của các tình nguyện viên từng trải qua kỳ thi sẽ góp phần giúp nhiều học sinh giảm bớt áp lực.

Nhiều năm nay, không ít phụ huynh cũng tìm thấy sự sẻ chia từ những màu áo xanh nơi cổng trường. Trong thời gian chờ con làm bài, họ được hướng dẫn nơi nghỉ tạm, hỗ trợ nước uống và trò chuyện để giải tỏa căng thẳng.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ hỗ trợ thí sinh về điều kiện vật chất mà còn hướng tới việc tiếp sức tinh thần, tạo tâm lý thoải mái cho các em trước kỳ thi. Thông qua chương trình, tuổi trẻ Phú Thọ mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và nhân văn.

Sau hơn 20 năm triển khai, “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện giàu ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Phú Thọ nói riêng. Mỗi mùa thi đi qua, những màu áo xanh lại lặng lẽ ở phía sau cánh cổng trường, góp phần nâng đỡ những ước mơ tuổi học trò bằng sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Nguyễn Yến