14 giờ hôm nay 20/11, Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

Công ty Thủy điện Hoà Bình vừa thông báo về việc điều tiết mở 1 cửa xả đáy thủy điện vào lúc 14 giờ hôm nay 20/11.

Mực nước sông Đà khu vực hạ du đập Thủy điện Hoà Bình sẽ tăng dần khi mở 1 cửa xả đáy

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 20/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,29m, lưu lượng nước về hồ ở mức 1.168m3/s; Thủy điện Sơn La vận hành xả 1 cửa xả đáy lúc 13 giờ và phát điện qua các tổ máy với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.037m3/s.

Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 14 giờ ngày 20/11.

Khi mở 1 cửa xả đáy, lưu lượng nước xả qua tràn là 1.770m3/s, lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 2.100m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.870m3/s. Mực nước hạ lưu đập Thuỷ điện Hòa Bình sẽ tăng dần lên mức 12,5m, chênh lệch so với trước khi xả khoảng 5m.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện có hoạt động trên sông, ven sông khu vực hạ du đập Thủy điện Hòa Bình khi xả lũ, Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để phối hợp và chỉ đạo phương án ứng phó phù hợp.

Cẩm Lệ