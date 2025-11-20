14 giờ hôm nay 20/11, Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

{title}
{publish}
{head}
Công ty Thủy điện Hoà Bình vừa thông báo về việc điều tiết mở 1 cửa xả đáy thủy điện vào lúc 14 giờ hôm nay 20/11.
Mực nước sông Đà khu vực hạ du đập Thủy điện Hoà Bình sẽ tăng dần khi mở 1 cửa xả đáy
Theo đó, lúc 10 giờ ngày 20/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,29m, lưu lượng nước về hồ ở mức 1.168m3/s; Thủy điện Sơn La vận hành xả 1 cửa xả đáy lúc 13 giờ và phát điện qua các tổ máy với tổng lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình khoảng 4.037m3/s.
Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 14 giờ ngày 20/11.
Khi mở 1 cửa xả đáy, lưu lượng nước xả qua tràn là 1.770m3/s, lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 2.100m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.870m3/s. Mực nước hạ lưu đập Thuỷ điện Hòa Bình sẽ tăng dần lên mức 12,5m, chênh lệch so với trước khi xả khoảng 5m.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện có hoạt động trên sông, ven sông khu vực hạ du đập Thủy điện Hòa Bình khi xả lũ, Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để phối hợp và chỉ đạo phương án ứng phó phù hợp.
Cẩm Lệ
baophutho.vn Ngày 22/11, Nhà Văn hoá lao động Tỉnh phối hợp với Công đoàn Việt Trì tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao...
Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/11, nhiều nơi ở phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có điểm mưa to. Hoàn lưu nhiễu động gió Đông...
baophutho.vn Sau 39 giờ xả lũ (từ 14 giờ ngày 20/11), Thuỷ điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 5 giờ sáng 22/11. Đó là thông báo của Công ty Thuỷ điện...
baophutho.vn Sáng 21/11, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội điểm công đoàn cơ sở của Công đoàn phường Phúc...
baophutho.vn Trong thời đại công nghệ 4.0 đầy biến động, bình đẳng giới trong gia đình không còn là câu chuyện riêng của phụ nữ, mà đã trở thành trách...
baophutho.vn Ngày 21/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Phú Thọ...