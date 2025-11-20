Thời tiết ngày 20/11: Mưa lớn, lũ lên nhanh ở miền Trung, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/11, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa to đến rất to.

Dự báo từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và phía Bắc Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi vượt 150mm. Phía Đông Gia Lai và phía Nam Khánh Hòa mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm. Riêng phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa mưa rất to 150-250mm, cục bộ trên 450mm.

Nam Bộ ngày và đêm 20/11 có mưa rào, dông rải rác, có điểm mưa to 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào chiều tối. Trong dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình lũ, sông Kôn đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ trên sông Ba đang ở mức đỉnh; lũ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang và sông Krông Ana tiếp tục lên; lũ các sông từ Huế đến Khánh Hòa nhìn chung đang xuống.

Tại phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai nhiều nhà dân bị ngập lụt từ 1,5 - 3m.Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Trong 6 giờ tới, lũ sông Ba có thể đạt đỉnh, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 (5,21m), sau đó xuống chậm. Trong 12 giờ tới, lũ sông Ba duy trì mức cao trên báo động 3; lũ trên sông Kôn xuống dưới báo động 3; sông Krông Ana tiếp tục lên dưới báo động 3; lũ sông Thu Bồn giảm dưới báo động 2.

Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ sông Ba vẫn ở mức cao trên báo động 3; sông Kôn xuống dưới báo động 2; sông Krông Ana lên mức báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn giảm còn trên báo động 1. Trong 24 giờ tới, lũ sông Hương, Bồ, Vu Gia, Trà Khúc dao động từ báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên mức báo động 2, báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Ngập lụt diện rộng đang xảy ra từ TP Huế đến Khánh Hòa, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Trên biển, Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật 9-10; Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Lý Sơn ghi nhận gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Dự báo trong ngày và đêm 20/11, Bắc Biển Đông (gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió cấp 7-8, giật 9-10, biển động mạnh, sóng 4-6m. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật 7, sóng 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, giật 8-9; từ Gia Lai đến Cà Mau gió cấp 6, giật 7-8; Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan gió cấp 5-6, giật 7. Giữa và Nam Biển Đông (gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn