Thành lập 12 công đoàn cơ sở mới, thúc đẩy phát triển đoàn viên năm 2025

Chiều 19/11, tại Nhà văn hóa công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các Khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc) và Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên năm 2025. Tới dự có đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu dự lễ công bố các quyết định thành lập công đoàn cơ sở

Thời gian qua, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh khu vực Vĩnh Phúc tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, thông tin về các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ công đoàn làm việc với chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập CĐCS đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Xây dựng đề cương tuyên truyền, vận động với nội dung cô đọng, dễ hiểu, trong đó nhấn mạnh những điều có lợi liên quan trực tiếp đến lợi ích của đoàn viên. Bên cạnh đó, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện và phát triển chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn. Nhờ đó, 6 tháng cuối năm 2025, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh khu vực Vĩnh Phúc đã thành lập mới được 12 CĐCS, với 1.718 đoàn viên. Tính đến nay, các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ có 445 CĐCS với 189 nghìn đoàn viên. Trong đó, khu vực Vĩnh Phúc có 291 CĐCS, với tổng số trên 108 nghìn đoàn viên (chiếm tỷ lệ 58%).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Quyết định thành lập 12 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã trao Quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở cho 12 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc gồm: CĐCS Công ty TNHH VOSO HINGE INTERRLLIGENCE (Việt Nam); CĐCS Công ty TNHH NT Vina; CĐCS Công ty TNHH NET FLEX KOVI; CĐCS Công ty TNHH COUTRY MATE VIỆT NAM; CĐCS Công ty TNHH Amogreen Vina; CĐCS Công ty cổ phần Sữa và Đồ uống Việt nam; CĐCS Công ty TNHH SYC GREEN WORLD; CĐCS Công ty TNHH cơ khí NANCHUANG VIỆT NAM; CĐCS Công ty TNHH TECHL VINA; CĐCS Công ty TNHH Cơ khí chính xác Lida Việt Nam; CĐCS Công ty cổ phần Tập đoàn TH Vinasun.

Chúc mừng các doanh nghiệp được thành lập Công đoàn cơ sở, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng dựng đội ngũ cán bộ CĐCS vững về nghiệp vụ, giỏi kỹ năng đối thoại. Nâng cao chất lượng chăm lo và phúc lợi đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn; xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, minh bạch; làm tốt vai trò mà người lao động kỳ vọng: đại diện – bảo vệ – đồng hành; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Ban Công đoàn các Khu công nghiệp khu vực Vĩnh Phúc dành nhiều suất quà ý nghĩa chia sẻ, động viên những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thuý Hường