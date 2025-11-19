Hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch”

Với sự nhiệt huyết, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của các hội viên phụ nữ, mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” ở khu Trung Sơn, xã Cẩm Khê đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bà Hoàng Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cẩm Khê thông tin: “Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” là sự kế thừa các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhưng mức độ cao hơn để phù hợp với giai đoạn mới. Mô hình được Hội LHPN huyện Cẩm Khê cũ chọn làm điểm tại Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn, xã Sơn Tình cũ (nay là xã Cẩm Khê). Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, được nhiều Chi hội phụ nữ trong xã học tập và làm theo.

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” có 8 tiêu chí gồm: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng ruộng. Năm 2023, khi ra mắt ̧ mô hình có 35 thành viên tham gia. Đến nay, mô hình đã có 55 thành viên tham gia. Bà Dương Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn cho biết: “Khi bắt tay vào thực hiện mô hình, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Các thành viên rất nhiệt tình, vừa học, vừa chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phấn đấu đạt từng tiêu chí, lấy kết quả thực tế làm động lực để lan tỏa mô hình. Sau hơn 2 năm tham gia mô hình, số gia đình hội viên đạt các tiêu chí tăng cao. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để 100% gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình”.

Các thành viên mô hình “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch” khu Trung Sơn biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dântộc.

Để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến hành động trong từng hội viên, chi hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, truyền thông về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn chị em phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia ngày lao động tập trung dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, chi hội phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ hội viên khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, mô hình còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng ruộng” được thực hiện thường xuyên, trở thành nền nếp của các hộ gia đình hội viên.

Hằng tháng, các tổ phụ nữ duy trì ngày “Chủ nhật xanh”, thu gom rác thải, trồng hoa ven đường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Nhiều tuyến đường ở khu Trung Sơn giờ đây đã trở nên phong quang, sạch đẹp hơn, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Ngoài ra, chi hội còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần của hội viên. Các câu lạc bộ dân vũ, thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp phụ nữ rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau những giờ lao động. Nhiều tiết mục dân vũ sôi nổi, rộn ràng đã trở thành nét đặc trưng của phụ nữ Trung Sơn trong các ngày hội, ngày lễ của địa phương. Chị Đào Thị Lân - thành viên mô hình chia sẻ: “Tham gia mô hình, chị em không chỉ học cách chăm lo gia đình mà còn biết quan tâm đến cộng đồng. Mỗi người đều trở thành tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, góp phần xây dựng nếp sống đẹp ở khu dân cư. Từ khi tham gia mô hình, tôi không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn cảm nhận được niềm vui khi góp phần nhỏ bé xây dựng khu dân cư sạch đẹp, thân thiện”.

Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn đặt mục tiêu: Tăng cường tuyên truyền linh hoạt theo nhóm nhỏ, phù hợp điều kiện của hội viên; xây dựng quỹ chi hội nhằm hỗ trợ chị em khó khăn vay vốn phát triển sản xuất; mở rộng kết nạp hội viên mới, tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn xã.

Với những kết quả đã đạt được, Chi hội phụ nữ khu Trung Sơn xứng đáng là điểm sáng trong phong trào “Gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Cẩm Khê.

Chi Hương