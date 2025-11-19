Thời tiết ngày 19/11: Bắc Bộ rét đậm, lũ lên nhanh trên nhiều sông miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác.

Ghi nhận tại các trạm ven biển cho thấy gió mạnh lên nhanh: Bạch Long Vỹ có gió cấp 7, lúc mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7; Lý Sơn gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục lan xuống các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3-4; vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng có mưa, mưa rào; trưa chiều giảm xuống còn mưa vài nơi. Trời rét trên diện rộng; vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; Quảng Trị và Huế đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt: Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 12-15 độ C; vùng núi, trung du 9-12 độ C; vùng núi cao dưới 5 độ C; Quảng Trị và Huế 17-19 độ C. Tại Hà Nội, sáng có mưa, mưa rào, sau giảm; trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông (kể cả vùng biển Hoàng Sa) gió cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng 4-6 m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc giữa Biển Đông có gió cấp 6, lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 4-6 m. Vùng biển từ Phú Yên đến TP Hồ Chí Minh gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng 3-5 m.

Ngày và đêm 19/11, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào, dông rải rác, khả năng kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Dự báo ngày và đêm 20/11, gió mạnh tiếp tục duy trì trên nhiều vùng biển, trong đó Bắc Biển Đông duy trì cấp 7-8, giật cấp 9-10; vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Phú Yên đến TP Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Lũ trên nhiều sông khu vực miền Trung đang lên nhanh. Ảnh: TTXVN

Cùng thời điểm, lũ trên nhiều sông khu vực miền Trung đang lên nhanh. Hiện nay, lũ trên sông Kôn, Ba, Krông Ana đang lên; sông Cái Nha Trang dao động ở mức cao; sông Bồ, Hương có dao động nhẹ. Các sông từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk nhìn chung đang xuống.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ sông Kôn tiếp tục lên (dưới BĐ3), lũ sông Ba lên trên BĐ3; lũ sông Thu Bồn xuống nhưng vẫn trên BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn và Ba giảm dần, dao động từ trên BĐ2 đến trên BĐ3; sông Thu Bồn tiếp tục xuống dưới BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ sông Krông Ana tiếp tục lên trên BĐ2; sông Hương, Bồ, Vu Gia, Srêpôk và các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa dao động mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ3. Ngập lụt diện rộng vẫn duy trì từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Các khu vực trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển bị ảnh hưởng cần theo dõi chặt thông tin thời tiết và chủ động biện pháp đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 17-20 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu – Điện Biên trời rét.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 28-30 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

