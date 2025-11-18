Bệnh viện Đa khoa tỉnh gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện

Ngày 18/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí nhằm tri ân những thế hệ cán bộ viên chức, người lao động đã cống hiến trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Bệnh viện.

Dự buổi gặp mặt có Bác sĩ CKII (BSCKII) Lê Đình Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện cùng các thành viên Ban Giám đốc Bệnh viện; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm cùng hàng trăm cán bộ hưu trí của Bệnh viện qua các thời kỳ.

BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn đã bày tỏ sự xúc động và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ đi trước – những người đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ như ngày hôm nay. Đồng chí khẳng định: Những thành tựu mà Bệnh viện đạt được trong 60 năm qua luôn có dấu ấn của sự cống hiến thầm lặng, tận tụy của các thế hệ cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu.

Bệnh viện luôn ghi nhớ, trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm của các cán bộ hưu trí, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ trẻ của Bệnh viện trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Bệnh viện cũng trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo.

Trong không khí thân tình, các đại biểu hưu trí đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những năm tháng gắn bó với Bệnh viện; chia sẻ niềm vui trước những đổi thay và sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện trong những năm qua.

BSCKI. Nguyễn Thị Thụ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc Hưu trí tặng hoa chúc mừng Bệnh viện nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Đại diện cho các thế hệ cán bộ hưu trí của Bệnh viện, BSCKI. Nguyễn Thị Thụ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc Hưu trí Bệnh viện đã tặng hoa chúc mừng Bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện đối với Câu lạc bộ và các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu.

Đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nhân ái, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để đưa Bệnh viện ngày càng phát triển, xứng đáng với lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Thông qua chương trình, Ban lãnh đạo Bệnh viện mong muốn tăng cường kết nối với cán bộ hưu trí tại khu dân cư để phát triển mạng lưới truyền thông về công tác hỗ trợ khám chữa bệnh tại khu dân cư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đây không chỉ là dịp tri ân những thế hệ đi trước mà còn là diễn đàn để các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện trao đổi, lắng nghe và chia sẻ, là nguồn động lực để đội ngũ cán bộ y tế phát huy giá trị truyền thống, tiếp tục đưa Bệnh viện phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu và bền vững.

Mai Anh