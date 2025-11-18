Ấm áp “Bữa cơm đại đoàn kết”

Đã thành một nét đẹp trong các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, “Bữa cơm đại đoàn kết” có lẽ là khoảnh khắc được mong chờ nhất. Không chỉ là mâm cơm sum họp, những câu chuyện, những tiếng cười, mà còn là dịp để người dân quây quần, sẻ chia, gắn kết các gia đình và hun đúc tinh thần gắn bó cộng đồng.

Người dân khu 8, xã Bản Nguyên tham gia “Bữa cơm đại đoàn kết” nhân dịp Ngày hội Đại đoàn đết toàn dân tộc năm 2025

Có mặt tại nhà văn hóa khu 8, xã Bản Nguyên trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Ngay sau phần lễ trang trọng và những tiết mục văn nghệ sôi nổi, phía sau sân khấu là không khí tất bật chuẩn bị “Bữa cơm đại đoàn kết” đầy hào hứng.

Bà Cao Thị Cúc – Trưởng Ban công tác mặt trận khu 8, xã Bản Nguyên cho biết: Đã thành nếp từ nhiều năm nay, Ngày hội đại đoàn kết đều có “Bữa cơm đại đoàn kết”. Mỗi gia đình đều có người đại diện hoặc có nhà cả gia đình cùng đăng ký tham gia. Để bữa cơm bảo đảm tiết kiệm và an toàn, ban tổ chức phân công nhiệm vụ từng người từ hôm trước. Dù bận rộn nhưng ai nấy đều hào hứng, nhiệt tình...

Mỗi người một tay, không ai bảo ai, mà mọi việc cứ trôi chảy, nhịp nhàng như được tập dượt từ trước. Bà Đặng Thị Thu – người năm nào cũng tham gia nấu cỗ, vừa đứng bếp vừa cười: Cả khu làm bữa cơm chung, vui như Tết. Mấy món này toàn người trong khu tự tay làm, ngồi ăn với nhau mới gắn kết tình cảm...

Mọi người cùng tham gia chuẩn bị cỗ, sắp mâm

Cụ Cao Văn Nương dù đã ngoài 90 tuổi nhưng ngày hội năm nào cụ cũng tham gia. Cụ Nương phấn khởi chia sẻ: Ngày thường ai cũng bận công việc nên cơ hội gặp mặt đông đủ là rất ít. Nhờ “Bữa cơm đại đoàn kết” mà mọi người có dịp ngồi cùng nhau, trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn, tình làng, nghĩa xóm thêm gắn kết. Tôi cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, nên còn sức khỏe là tôi còn tham gia hưởng ứng...

Còn tại khu Gò Hần, xã Vân Bán, sau khi kết thúc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân lại cùng chung vui “Bữa cơm đại đoàn kết”, một nét văn hóa được khu duy trì từ nhiều năm nay. Bữa cơm được tổ chức từ nguồn đóng góp của người dân ở khu theo suất ăn của mỗi hộ tham gia, bảo đảm đơn giản và tiết kiệm.

Chứng kiến người dân đủ các lứa tuổi cùng quây quần bên những mâm cơm, cùng trò chuyện vui vẻ, thưởng thức những món ăn bình dị nhưng ấm tình làng, nghĩa xóm càng thấy ý nghĩa của Ngày hội đặc biệt này.

Ông Nguyễn Văn Du – Bí thư chi bộ khu Gò Hần cho biết: Một năm bận rộn, nhưng về ngày này, ai cũng gác lại việc riêng để ngồi với nhau một bữa cơm. Cái quý nhất là người dân trong khu thấy mình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn...

Khu Gò Hần hiện có 153 hộ, với 533 nhân khẩu. Nhân dân trong khu dân cư chủ động khắc phục khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân trong khu đạt 40 triệu đồng, hộ khá giàu ngày càng tăng, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2025, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 85%.

Già, trẻ, gái, trai cùng chung vui bên mâm cỗ đoàn kết tại khu Gò Hần, xã Vân Bán

Không chỉ ở Bản Nguyên, Vân Bán, những ngày này, tinh thần ngày hội được lan tỏa khắp các khu dân cư, tổ dân phố trong tỉnh. Dù ở nông thôn hay phố thị, “Bữa cơm đại đoàn kết” thường giản dị với những món ăn truyền thống quen thuộc với tiêu chí chung là đơn giản, tiết kiệm và vui vẻ, là sự tự nguyện, đồng lòng của người dân. Mâm cơm có thể không cầu kỳ, nhưng chứa đựng tinh thần sẻ chia - điều tạo nên giá trị văn hóa bền lâu của ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch MTTQ xã Vân Bán cho biết: Toàn xã hiện có 27 khu dân cư, 100% các khu tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Bên cạnh các hoạt động thường thấy trong Ngày hội như: Biểu diễn văn hóa văn nghệ; ôn lại lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam; tổng kết các phong trào, hoạt động của khu dân cư sau một năm; biểu dương, khen thưởng những gia đình, dòng họ, cá nhân tiêu biểu..., người dân còn cùng nhau đóng góp, tổ chức được bữa cơm chung để người dân có dịp được quây quần, vui vẻ bên nhau... Đây là dịp để gắn kết hơn tình nghĩa, làng xóm, phát huy trách nhiệm mỗi cá nhân đối với gia đình, xã hội.

“Bữa cơm đại đoàn kết” trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, ấm tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư.

“Bữa cơm đại đoàn kết” nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư – không chỉ là một hoạt động trong ngày hội, mà đã trở thành một nét văn hóa đẹp, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, và quan trọng hơn là thắt chặt sợi dây tình cảm giữa con người với con người.

Linh Nguyễn