Phân luồng, tổ chức giao thông qua ngầm Bãi Nai thuộc phường Kỳ Sơn

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua ngầm Bãi Nai tại km0+275, đường tỉnh 446 thuộc phường Kỳ Sơn.

Theo đó, căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về Quy định phân cấp, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng ngày 17/12/2025, Sở Xây dựng thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua ngầm Bãi Nai tại km0+275 cụ thể như sau:

Cấm xe và hạn chế tải trọng xe qua ngầm: Cấm các xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua ngầm Bãi Nai tại km0+275, đường tỉnh 446 thuộc phường Kỳ Sơn.

Cấm các phương tiện dừng, đỗ trên ngầm. Người và các phương tiện giao thông còn lại được phép lưu thông qua ngầm Bãi Nai, tuy nhiên chỉ được phép đi chậm khi lưu thông qua cầu.

Thời gian phân luồng, tổ chức giao thông: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 31/12/2025 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cấm, các xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua ngầm di chuyển theo hướng khác. Cụ thể:

Hướng thứ nhất (từ Quốc lộ 6 tại km59+138 đi xã Thịnh Minh): Đi trên Quốc lộ 6 đến km65+000 rẽ phải vào đường Hòa Lạc - Hòa Bình (km29+850), tiếp tục di chuyển đến km23+010 rẽ phải vào đường tỉnh 446 (km1+600) và ngược lại.

Hướng thứ hai (từ xã Thịnh Minh, đường Hòa Lạc - Hòa Bình đi phường Kỳ Sơn, Quốc lộ 6): Đi trên ĐT446 đến km1+600 ĐT446 rẽ ra đường Hòa Lạc - Hòa Bình (km23+010), tiếp tục di chuyển đến km29+850 rẽ trái vào km65+000 Quốc lộ 6, đi đến km59+138 phường Kỳ Sơn và ngược lại.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ điều chỉnh các biển báo phân luồng, tổ chức giao thông qua ngầm Bãi Nai theo quy định. Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ, đơn vị quản lý đường bộ cùng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn, điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông qua ngầm bảo đảm an toàn giao thông. Giao đơn vị quản lý đường bộ theo dõi chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên (24/24 giờ) về công trình ngầm Bãi Nai và kịp thời báo cáo sở, các cơ quan chức năng để xử lý bảo đảm an toàn việc lưu thông qua ngầm.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Công an phường Kỳ Sơn phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông qua ngầm Bãi Nai bảo đảm an toàn giao thông.